Посещение заповедников Крыма с 1 февраля станет платным

За вход в заповедники нужно будет отдать 150 рублей Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму с 1 февраля посещение местных заповедников, которые входят в состав ФГБУ «Заповедный Крым», станет платным. Входной билет туристам будет стоить 150 рублей.

Бесплатным вход останется лишь для крымчан, жителей Севастополя и людей с льготами.

Специальное разрешение для входа в охраняемую зону нужно получать через регистрацию на сайте ФГБУ. Билет для входа в заповедник можно оплатить с помощью банковской карты.

После отправки заявки и оплаты разрешение на посещение придет вам на почту.

Однако некоторые охранные зоны будут закрыты для посещения до марта текущего года. В «Опукском» и «Казантипском» заповедники сейчас проходит так называемый «режим тишины».

А «Лебяжьи острова» можно посетить только в научных целях.

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