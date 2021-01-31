Посещение заповедников Крыма с 1 февраля станет платным

За вход в заповедники нужно будет отдать 150 рублей
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму с 1 февраля посещение местных заповедников, которые входят в состав ФГБУ «Заповедный Крым», станет платным. Входной билет туристам будет стоить 150 рублей.
Бесплатным вход останется лишь для крымчан, жителей Севастополя и людей с льготами.
Специальное разрешение для входа в охраняемую зону нужно получать через регистрацию на сайте ФГБУ. Билет для входа в заповедник можно оплатить с помощью банковской карты.
После отправки заявки и оплаты разрешение на посещение придет вам на почту.
Однако некоторые охранные зоны будут закрыты для посещения до марта текущего года. В «Опукском» и «Казантипском» заповедники сейчас проходит так называемый «режим тишины».
А «Лебяжьи острова» можно посетить только в научных целях.
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