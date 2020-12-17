Заповедники Крыма станут платными для туристов

Пропуск в заповедные зоны полуострова будет стоить 150 рублей Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

С 2021 года туристы не смогут свободно посещать заповедные места Крыма. Для этого им придется получить пропуск и заплатить деньги за вход. Только крымчанам с местной пропиской, как и прежде, разрешено проходить в заповедники бесплатно.

- В соответствии с новым порядком, который установлен постановлением правительства РФ, за оформление пропуска на заповедные зоны полуострова будет взиматься плата в 150 рублей, - говорит КП-Крым директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин. - Жители Крыма, имеющие регистрацию на полуострове, освобождаются от уплаты взноса. Полученные деньги будут поступать на внебюджетный счет учреждения и использоваться для благоустройства территорий и организации охранных мероприятий.

Специалисты уже разрабатывают план развития всех крымских заповедников, но пока он находится на стадии подготовки.

- Мы задумываемся об обустройстве парковочных мест и новых туристических троп. Для этого принимаем и рассматриваем предложения от всех заинтересованных людей, которые занимаются туризмом, часто ходят в горы и увлекаются пешими и велосипедными прогулками, - отмечет Бородин.

В «Заповедный Крым» документы, которые дают правовые основания взимать плату за вход в охранные территории, еще не пришли. Пока разрешения для всех категорий граждан оформляются бесплатно. Фиксированную плату введут с начала 2021 года.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА ВХОД В ЗАПОВЕДНИК

- Пройти по ссылке, которая доступна в будние дни с 9-00 до 18-00.

- Ввести свои Ф.И.О., контакты, объект посещения, цель и дату похода.

- Вписать данные полного состава тургруппы и ее руководителя.

- Указать гражданство всех участников похода.

- Внести оплату за разрешение на вход.

- Разрешение можно сохранить на телефон или распечатать. Его нужно предъявить на маршруте сотруднику заповедника.

Всех желающих посетить заповедники просят заранее ознакомиться с границами маршрутов, чтобы случайно не зайти в запретные зоны. За отклонение от указанного маршрута могут оштрафовать от 3 до 300 тысяч рублей.

Также туристам придется отдельно заплатить за разные виды экскурсий. За велосипедные маршруты от 200 до 300 рублей, за мото-маршруты - от 300 до 400 рублей, а за джип-тур - 1000 рублей.

Маршрут с конными прогулками обойдется от 250 рублей. За пешие экскурсии нужно отдать от 100 до 250 рублей, а за пикниковые зоны - 200 рублей. Место для установки палатки предоставят за 250 рублей.

В заповедных зонах туристам запрещают разводить огонь, собирать грибы, растения, цветы или плоды, трогать животных или их норы. Также запрещается охота. Кроме этого, нельзя кричать и громко слушать музыку. Мусор выбрасывать на охранной территории запрещено, как и оставлять надписи на скалах или вырезать символы на коре деревьев.

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