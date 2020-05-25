Почему заповедники Крыма вскоре станут платными

Правила посещения четырех заповедников Крыма в скором времени изменятся. Ялтинский, Опукский, Казантипский заповедники, а так же Лебяжьи острова, заказники «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле», получив федеральный статус, перешли на высшую степень охраны. Теперь туристическая деятельность на их территории будет регулироваться и контролироваться.

В ноябре 2019 года правительство РФ создало единую дирекцию по управлению федеральными объектами природно-заповедного фонда - ФГБУ «Заповедный Крым». Его директором стал Андрей Бородин, который ранее управлял биосферным заповедником «Кедровая падь» и национальным парком «Земля леопарда» в Приморском крае и природным парком «Вулканы Камчатки».

Сейчас идет процесс передачи крымских заповедников в федеральную структуру и согласования стоимости их посещения.

- Чтобы стало понятно, что это особо охраняемая природная территория, это заповедник, его нельзя посещать без соответствующего разрешения и там, где тебе вздумается. Только по оборудованным тропам и в местах с соответствующей инфраструктурой, - подчеркивает Бородин.

Раньше плата взималась за проход к памятникам природыФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ощутимее всего это для Ялтинского горно-лесного природного заповедника, поскольку он является самым привлекательным для туристов. На его территории находятся знаменитые памятники природы Крыма – плато Ай-Петри и его вершина, водопады Учан-Су и Серебряные струи, Штангеевская и Боткинская тропы, перевал Шайтан-Мердвен, пещеры Трехглазка, Ялтинская и Геофизическая. Пока проход к этим природным памятникам бесплатный, но скоро ситуация изменится.

Расчет и обоснование стоимости находится на согласовании в Минприроды РФ. Пока же посещение заповедника до 31 мая запрещено в связи с высоким классом пожароопасности. Штраф за проникновение на территорию заповедников составляет от 4 тысяч рублей для физических лиц и от 200 тысяч рублей для юридических. За месяц составили 8 административных протоколов. Дирекция учреждения наделена правом составлять административные протоколы и штрафовать нарушителей на месте.

Для прохода по заповеднику необходимо будет получить разрешение дирекции и внести плату за пользование стоянкой, местом для отдыха, смотровой площадкой и зоной для пикников. В основных пунктах входа на территорию Ялтинского заповедника установят терминалы для электронной оплаты. Также ее можно будет внести через официальный сайт «Заповедного Крыма», который пока в стадии разработки.

Сейчас федеральная структура обживается в новых границах, проводит паспортизацию всех туристических маршрутов и определяет территории абсолютной заповедности, куда человеку будет запрещен доступ.

Известные тропы — Штангеевская, Боткинская, Таракташская - останутся для туристического использования, как и видовые площадки. Разрабатывается план по их благоустройству и оснащению системой видеонаблюдения, поскольку треть пожаров на территории Ялтинского заповедника возникает из-за бесконтрольного посещения.

- Мы будем брать оплату по обустроенным маршрутам, нам требуются деньги для обустройства и для поддержания их в нормальном состоянии, - подчеркнул Бородин.

Для джиппинга, мотокросса и даунхилла заповедные территории будут постепенно закрывать. Как и выселять нежелательных жильцов, оказавшихся в границах Ялтинского заповедника после вынесения его границ в натуру. Таких домовладений насчитывается несколько десятков.

В планах дирекции поднять вопрос о состоянии автомобильной дороги из Ялты на Ай-Петри, которая к заповеднику не относится, но является одним из основных путепроводов на его территорию.

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