В Крыму нашли череп древней стокилограммовой гиены

Череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты хорошо сохранился. Фото: пресс-служба КФУ

Крымские ученые сделали сенсационную находку - в пещере Таврида, всего в двух десятках километрах от Симферополя, исследователи обнаружили полностью сохранившийся череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты.

Это масштабное событие, которое на территории Европы произошло впервые!

- Палеонтологи находили в Европе только фрагменты черепов и отдельные зубы этого хищника, - сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета, отметив, что в России был найден только один такой череп, и то в Забайкалье. - Во всем мире известно еще два аналогичных из Китая.

Гигантская гиена пахикрокута, как предполагают палеонтологи, весила не менее 100 кило и не уступала размерами современной львице!

Длина клыка саблезубой кошки около 10 сантиметров. Фото: пресс-служба КФУ

Таврида порадовала и другими находками: летом в пещере нашли частично сохранившийся череп древней рыси и почти 10-сантиметровый клык саблезубой кошки.

Рядовой обыватель, конечно же, не увидит ничего особенного в каких-то древних костях, ученые относят свои «трофеи» к разряду уникальных.

- Обычно такие хрупкие ископаемые объекты за миллионы лет успевают поломаться, и нам остаются одни обломки, - рассказал Дмитрий Гимранов. старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета.

Ученые тщательно изучают все находки. Фото: пресс-служба КФУ

Доисторические кости предоставляют возможность узнать побольше о животных, которым они принадлежали.

Благодаря изучению останков животных, в том числе мелких млекопитающих, остатков растений и анализу грунтов пещеры есть возможность дать описание природным и климатическим условиям, которые были на территории нынешнего Крыма 1,8 – 1,5 миллионов лет тому назад.

- Предварительный анализ показал, что климат в Крыму был жарким и засушливым. Но параметры природных условий времени обитания древней фауны необходимо уточнить и обосновать, – добавил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Таврида в ближайшем будущем станет не только объектом для работы ученых, но точкой притяжения туристов. В пещере уже идет обустройство экскурсионного маршрута, на поверхности возведены здания, предназначенные для отдыхающих и исследователей.

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