В Крыму уровень готовности пещеры Таврида близится к 90%

Работы идут полным ходом. Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида/VK

При строительстве федеральной трассы Таврида в районе Белогорска была открыта внушительных размеров пещера. Над подземельем взяли шефство ученые Таврической академии КФУ, которые решили превратить пещеру и прилегающую территорию в научно-образовательный и рекреационный комплекс.

Планировалось, что первых туристов комплекс примет в новогодние каникулы, но что-то пошло не так.

Пещера Таврида. Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида/VK

В соцсети ученые дали ответы на животрепещущие вопросы, пояснив, что работы по обустройству уникального комплекса продолжаются.

- ‌Точной даты открытия, к сожалению, мы по-прежнему назвать не можем, однако отметим, что уровень готовности близится к 90%, - сообщили они. - ‌Практически вся экскурсионная подземная часть готова к работе. Остались некоторые финальные штришки.

Здания научного центра и для приема гостей уже готовы: Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида/VK

Крымские ученые также рассказали, что построили и наземную часть, куда входят здания для гостей и научного центра:

- ‌Общая территория выглядит достойно и наконец-то действительно походит на научно-образовательный и рекреационный комплекс. ‌Ожидаем открытия в этом году!

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