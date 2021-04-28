В Крыму готовят к открытию пещеру «Таврида»

В пещере можно будет побывать на экскурсии. Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида/VK
При строительстве трассы «Таврида» в районе Белогорска была открыта внушительных размеров пещера.
Над необычной находкой взяли шефство ученые Таврической академии КФУ. Было принято решение превратить пещеру и прилегающую территорию в научно-образовательный и рекреационный комплекс.
- В настоящее время научный центр уже почти готов, планируется, что он заработает уже в июне, - сообщили крымские ученые.
Специалисты также занимаются и разработкой экскурсионного маршрута в пещере, где можно будет увидеть кости древних животных, которые нашли здесь же.
А вот и полный перечень того, что будет входить в научно-образовательный и рекреационный комплекс:
- пещера Таврида, адаптированная для посещения туристами, в том числе для маломобильных
- научная лаборатория
- конференц-зал
- палеонтологический и геологический музеи
- ландшафтный парк
- точка общепита, сувенирные лавки, фотозоны
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