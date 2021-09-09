Если поймают, отсидит шесть лет: Апелляционный суд в Сочи оставил без изменений приговор Чубарову

Рефат Чубаров. Фото: страница Рефата Чубарова на Facebook

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил приговор экс-лидеру запрещенного в РФ меджлиса* Рефату Чубарову без изменений. Таким образом, политик должен будет шесть лет провести в исправительной колонии общего режима.

- По результатам рассмотрения судебная коллегия назначенное Чубарову наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима оставила без изменения. Срок наказания будет исчислен с момента фактического задержания Чубарова. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 1 июня Чубаров был осужден в Верховном суде Крыма по ч.1 ст 212 УК РФ (организация массовых беспорядков). Позже адвокаты Рефата Чубарова Николай Полозов и Александр Осокин подали жалобы на решение Верховного суда Крыма.

Политика осудили за то, что 26 февраля 2014 года он организовал массовые беспорядки, которые сопровождались уничтожением имущества и насилием.

Чубаров и его сторонники хотели сорвать внеочередное заседание сессии депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, на котором рассматривался вопрос об отставке правительства Республики и обстановке в регионе.

По данным пресс-службы суда, на тот момент лидер меджлиса* собрал несколько тысяч крымских татар, которые блокировали вход в здание крымского парламента. Сообщается также, что митингующие принесли палки, бутылки с жидкостью и баллончики со слезоточивым газом. В результате погибли два человека, больше сорока получили травмы.

Рефат Чубаров с 22 сентября находится в международном розыске. Политик сейчас пребывает на Украине. Он заявил, что намерен покарать всех, кто причастен к инициированию уголовного дела против него. Лидер меджлиса* уверен, что у России не получится применить к нему наказание. В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов выразил надежду, что Чубаров ответит не только за организацию массовых беспорядков 26 февраля 2014 года, но и за другие «злодеяния».

*запрещенная в России экстремистская организация

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