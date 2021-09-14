Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук: «Время в Крыму остановилось»

Юлия Ковальчук. Фото: juliakovalchuk/Instagram

Юлия Ковальчук, которая прославилась, выступая в группе «Блестящие», поделилась в своем Instagram впечатлениями о поездке на Крымский полуостров.

Певица полюбовалась достопримечательностями Судака. Фото: juliakovalchuk/Instagram

- Я очень давно не была в Крыму. Лет 10, наверное. В этом году приехала на фестиваль Таврида, и естественно перед выступлением отправилась побродить, - рассказала своим подписчикам 38-летняя артистка.

Ковальчук отметила, что Крым мало изменился:

- Все тот же неповторимый колорит, ароматы чебуреков, жареной барабульки и крымских помидоров.

Певица удивилась, что хотя уже сентябрь на дворе, и полным ходом идут занятия в школах и вузах, но в Судаке очень много отдыхающих.

- Есть легкое ощущение, что время здесь остановилось. Хорошо это или плохо, решать вам, кто-то консерватор и любит привычное, а кто-то за прогресс и инноваций, - заключили певица.

Знаменитость побродила по курортному городку, и конечно же сфотографировалась на фоне местной исторической достопримечательности - Генуэзской крепости.

Сооружение действительно замечательное, фотография крепости недавно украсила Instagram лидер рок-групп Nautilus Pompilus и Ю-Питер Вячеслава Бутусова.

Пользователи соцсети, комментируя пост, отдали должно и внешнему виду 38-летней телеведущие, и пейзажам полуострова, и реальному положению дел в регионе: «Юля, не меняешься, все такая же юная красотка»; «Очень нравится в Крыму, попадаешь в красоту и детство»; «Обожаю Судак! Уже несколько лет там отдыхаем и радуемся»; «Да, энергетика у курорта прежняя - время течет по-философски неторопливо! Но, нет и речи о застое! В Судаке за последние семь лет построены новые жилые кварталы, учреждения образования, появились новые зеленые зоны и дополнительные маршруты общественного транспорта».

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