Смертельные селфи: Зачем туристы в Крыму рискуют жизнью ради эффектных фото

По информации МЧС, случаев опасных селфи на полуострове хоть отбавляй. Фото: Скриншот из видео

Ради красивой фотографий в инстаграм можно пойти на все - и на высоченную скалу забраться, и с парашютом прыгнуть и даже на многоэтажку залезть. Для удачного кадра жительница Крыма даже решила рискнуть жизнью своего ребенка и потащила его на обрыв над морем.

Видео, как семья фотографируется прямо на обрыве горы на закате, попало в сеть, чем ни на шутку встревожило общественность. На горе-мать обрушилась тонна негодования.

- Мамочка открой свое личико, ты видимо больная на голову такое видео выставлять, - возмущались комментирующие.

По словам декана факультета психологии, доктора психологических наук, доцента заведующего кафедрой социальной психологии Евгения Черного, обычно люди это делают из-за того, что их обыденная жизнь перестает быть интересной и красочной.

- Таких случаев очень много в современной мире. Именно поэтому сейчас так популярны социальные сети на подобии инстаграма или тик-тока, где люди полностью выставляют свою жизнь напоказ. Их просто не устраивает собственная жизнь, поэтому они и ищут способы ее разнообразить, получить какие-то новые эмоции, но вдобавок они хотят это продемонстрировать другим. Ведь если собственная жизнь кажется тебе скучной, то одобрение других в виде лайков, отметок и восхищений, делает ее немного ярче. Ты оказываешься в центре внимания, тебя все обсуждают, - отмечает психолог.

Специалист уверен, что таким образом многие люди хотят привлечь к себе внимание, но при этом они даже не задумываются о безопасности.

Как рассказали КП-Крым в региональном МЧС, случаев опасных селфи на полуострове хоть отбавляй. Обычно люди хотят забраться на самую высокую гору, чтобы охватить самый красивый вид для фотографии. Часто они делают это на закате, а потом с наступлением темноты не могут спуститься вниз.

- На моей памяти очень много именно таких ситуаций. Целые группы людей забираются на вершины, проходят через лес или пещеры, чтобы сделать селфи, и не могут найти обратную дорогу назад. Это кажется чем-то смешным и забавным, но ведь могут быть и летальные исходы, - говорит начальник горной поисково-спасательной части, майор внутренней службы Андрей Ватолин.

По словам спасателя, многие жители и гости Крыма в последнее время пытались проехать в Ялту во время потопов или отправлялись в горы, чтобы сфотографироваться во время сильного снегопада.

- Люди, конечно, делают много странных движений для того, чтобы выставить фотографию в инстаграм, всем же хочется лайков, комментариев и популярности. Но очень надеюсь, что мозги у них все же есть, поэтому никаких тяжелый ситуаций пока не было, - добавляет начальник.

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