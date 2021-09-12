Свесив ножки над обрывом: В Крыму инстаблогерша устроила фотосессию с ребенком на скале

Видео вызвало шквал негодования со стороны пользователей. Фото: Скриншот из видео

Чего только не сделаешь ради красивой фотографии и лайков в инстаграме. Жительница Крыма побила все рекорды и ради съемки решила рискнуть жизнью своего ребенка.

Девушка затащила сына на вершину горы и, свесив ножки, наслаждалась природой. Мальчик лет пяти со страхом обнимает свою маму и терпеливо ждет, когда закончится съемка, но это никого не останавливает. Примечательно, что рядом - ни души, поэтому никто даже не попытался вмешаться в процесс съемки и помешать фотосету.

Видео неадекватной фотосессии разлетелось по социальным сетям и вызвало шквал негодования со стороны пользователей.

- Мамочка открой свое личико, ты видимо больная на голову такое видео выставлять, - пишут одни.

- Опасно, но так красиво, - восхищаются другие.

Напомним, ради захватывающих кадров в мае крымчанин устроил нестандартную фотосессию с ядовитой акулой. Для хороших кадров мужчина сам поймал черноморскую акулу катран, а после съемки мирно отпустил ее обратно в море.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Крыма устроил фотосессию с акулой в Черном море

После этого ядовитую хищницу отпустили в море (подробнее)

Самое большое в Крыму поле лаванды стало местом массовых фотосессий

Вскоре больше ста гектаров цветущих полей превратятся в пустырь (подробнее)