В Крыму археологи нашли драгоценности племен третьего века

Большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции. Фото: Пресс-служба КФУ

Во время раскопок под Симферополем, в могильнике Опушки, крымские археологи нашли редкую коллекцию украшений III века нашей эры: одну пару серег, три браслета и два нагрудных украшения.

Как сообщил доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов, все они были выполнены в сердоликовом стиле.

Предметы роскоши лежали не только рядом с останками женщин, но и детей. Фото: Пресс-служба КФУ

Ювелирные украшения могли принадлежать только высокопоставленным особам, так как были найдены в захоронении предков средневековых алан, которые жили на территории Крыма в III веке нашей эры. Предметы роскоши лежали не только рядом с останками женщин, но и детей. Поэтому археологи сделали вывод, что высокое социальное положение у аланских племен передавалось по наследству.

- Большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции. Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали. Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его еще называют, сердоликовому стилю. Его отличительная особенность - инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Этот стиль был распространен от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III - первой половиной IV века нашей эры, - рассказал Игорь Храпунов.

Кроме того, археологи нашли и новые экземпляры мечей аланских воинов. Предметы самообороны с вырезами лежали в земле у пяты клинка, относящиеся к IV веку.

В отличие от большинства оружия, которое обычно клали у пояса захороненных, эти мечи всегда расположены на головах и плечах погребенных воинов. Считается, что большая часть подобных экземпляров находится именно в Крыму и на Северном Кавказе.

Фото: Пресс-служба КФУ

По словам ученых, уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской.

- Раскопом мы соединили участки могильника с погребениями разных культур. Сейчас мы исследовали 1/7 могильника и, надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур, – добавил археолог.

Заметим, раскопки проводились в рамках гранта РФФИ: «Исследование могильника Опушки: итоги и перспективы». Грант, рассчитанные на год, реализуется с ноября 2020 года. Могильник Опушки расположен в центральной части крымских предгорий, в 20 км к юго-востоку от Симферополя.

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