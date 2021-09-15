Мужчина проехал через Крымский мост на крыше грузового поезда

нарушителю грозит штраф. Фото: "Гранд Сервис Экспресс" / Facebook

Уже вторые сутки в соцсетях обсуждают необычный инцидент - мужчина проехал через Крымский мост на крыше грузового состава. Судя по кадрам, турист действительно едет на крыше поезда, а над ним проносятся опоры и элементы транспортного перехода.

Как сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, личность экстремальщика-нарушителя установлена. Был задержан 31-летний житель Благовещенска.

- Почему он это сделал, мы не можем понять. Судя по всему, он пересек мост на крыше грузового железнодорожного состава, снимал свои «подвиги» и выложил все это в сеть, - уточнили в ведомстве.

Нарушителю грозит штраф, ведется проверка в части статьи 11.17 КоАП РФ (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).

Напомним, за лето по Крымскому мосту проехало 2,3 миллиона автомобилей. Этот показатель на 2,2% выше, чем в прошлом году и на 15% выше, чем в 2019 году. Всего с момента открытия по Крымскому мосту проехали более 16,7 млн автомобилей. Самым интенсивным месяцем стал август.

Автомобильная часть крымского моста была запущена в мае 2018 года, а железнодорожная - в декабре 2019 года.

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