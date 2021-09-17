Работал на стройке и попал в больницу: Жители Крыма собирают деньги для спасения украинца

Сергей и его мать Людмила в больнице. Фото: Лариса Болховитова

Вот уже вторую неделю неравнодушные крымчане собирают деньги на лечение украинца Сергея Марчука, который попал в Ливадийскую больницу с серьезной черепно-мозговой травмой. ЧП с ним случилось в конце августа.

Некоторое время мужчина находился в коме, а когда пришел в сознание, не мог разговаривать. Кое-как он дал понять врачам, что сам не местный, мужчину никто не навещал. Тогда было принято решение разместить пост в соцсетях, чтобы нашлись родственники пациента. Это сообщение увидела его напарница Марина. Женщина когда-то трудилась вместе с ним на стройке.

По счастливому стечению обстоятельств, Марина знала мать Сергея и связалась с ней через соцсети.

- Марина сказала, что Сергей потерял сознание, ему вызвали скорую и отвезли в больницу. Также я узнала, что мой сын был в коме. Не на шутку испугалась и решила приехать, - рассказывает КП-Крым Людмила Марчук.

Людмила живет в Краматорске. Она понимала, что на границе с Крымом могут возникнуть сложности из-за ковидных ограничений, но очень хотела быть рядом с сыном.

Ей пришлось провести около пункта пропуска «Чонгар» сутки, пока женщина ждала справку из Ливадийской больницы. Именно этот документ давал право украинке пересечь границу. 12 сентября Людмила уже добралась до больницы, в которой лежит ее сын.

- Позавчера у Сережи ухудшилось состояние, он попал в реанимацию, а потом его снова перевели в палату. Пока он еще не очнулся, спит. На фоне высокого давления у него начались судороги. Врачи ставят капельницы, уколы, - делится украинка.

До этого он уже начинал самостоятельно есть, возвращалась речь. Свою мать Сергей узнал и начал идти на поправку, как только она приехала.

Ситуация осложняется тем, что у Сергея есть только украинские документы, хотя он работает в Крыму с 2012 года. Украинец не оформлял вид на жительство в Крыму и другие бумаги, поэтому полиса ОМС у него нет. Так что, пребывание в больнице, как и все лекарства, платные. После опубликованного в соцсетях сообщения об истории Сергея крымчане начали переводить деньги на счет его матери. Кто-то нес подгузники и медицинские салфетки.

Беда в том, что долго находиться в Ливадийской больнице Сергей не может. Врачи рекомендуют ему пройти реабилитацию, чтобы сделать повторную операцию: в мозг нужно вживлять пластины. И реабилитация, и операция обойдется семье Марчук в космические суммы из-за отсутствия полиса ОМС, а потому Сергея медики рекомендуют перевезти на Украину.

- Во вторник мы хотели его транспортировать на Украину. Врач сказал, что это возможно. А теперь, после реанимации, неизвестно, когда же мы сможем перевезти Сергея, - поясняет женщина.

Пока что Людмиле снимают квартиру в Ялте волонтеры, они же приносят женщине продукты и другие необходимые вещи. Ей остается только надеяться, что состояние сына не ухудшится, и верить в лучшее.

Если хотите помочь семье Марчук - пишите по номеру 8 (978) 09 27 567

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