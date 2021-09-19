Взрывные устройства искали на избирательных участках в Крыму

Полиция проверила избирательные участки в Крыму на предмет взрывных устройств. Фото: Архив КП

Неизвестные сообщили о якобы заложенных устройствах на избирательных участках в Крыму. По информации главы крымского избиркома Михаила Малышева, речь идет о территориальных комиссиях Алушты и Черноморского.

- Мы в соответствии с инструкцией поставили в известность правоохранительные органы, которые предпринимают необходимые меры, – сказал Малышев.

После получения информации о возможном минировании, полицейские, по словам председателя избиркома, обследовали избирательные участки, но взрывных устройств не нашли. ТИК продолжили работу в обычном режиме. На процесс голосования инцидент не повлиял.

Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. В Крыму был открыт 1131 избирательный участок, дополнительный организовали в аэропорту Симферополя, где могли проголосовать туристы.

По оценкам наблюдателей, в целом избирательный процесс в Крыму проходит тихо и спокойно, и даже «скучно» в сравнении с прошлыми выборами.

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