Чудо в перьях и марсианка проголосовали на выборах в Крыму

В Евпатории проголосовать пришла девушка в образе "чуда в перьях". Фото: Телеграмм
Крымчане продолжают удивлять креативным подходом к избирательному процессу. После «коня в пальто», который в субботу пришел на выборы в Ялте, на избирательный участок в Евпатории явилось «чудо в перьях».
Неординарно выразить свою гражданскую позицию решила девушка в белом тюлевом костюме и белом гриме. Проголосовав, она недолго позировала перед камерами и ушла.
"Чудо" было в платье из тюли и с белым гримом на лице. Фото: Телеграмм
А на избирательный участок в Симферополе пришла девушка в костюме марсианки. Она пошутила, что на Марсе знают о выборах в Госдуму, и всегда готовы проголосовать.
В Симферополе проголосовать пришла девушка в костюме марсианки. Фото: Крым24
Накануне на избирательный участок в Ялте явился молодой человек в образе «коня в пальто». На нем была маска и верхняя одежда.
На выборах в Крыму с 17 по 19 сентября работал 1131 избирательный участок, дополнительный был организован в аэропорту Симферополя, где могли проголосовать туристы.
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