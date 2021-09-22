Центр оздоровления Неумывакина осенью: Идеальная пора для релаксации, экскурсий и активностей

На самом деле октябрь и теплый ноябрь - оздоровительные периоды, в которых множество плюсов!

Осень - прекрасная пора для оздоровления, отдыха и для праздника! Думаете, что пропустили самый лучший сезон для отдыха и оздоровления? Уже расстроились, что упустили свой шанс наполнится здоровьем и силами в летний период?

Лето на пляже, на набережных невозможно протолкнутся, везде суета. Разве возможно в такой обстановке по-настоящему расслабится? А вот осенью все совсем по-другому. На самом деле октябрь и теплый ноябрь - оздоровительные периоды, в которых множество плюсов!

Жара. Можете забыть про нее. Никакого летнего зноя, только приятная, теплая осенняя погода. Центр Оздоровления Неумывакина находиться на Южном Берегу Крыма. У нас тепло даже зимой, осенью - идеальный температурный режим, а природа заиграет новыми, золотыми красками. У нас доступна шабловка, или сбор урожая винограда для гостей, спелых киви и гранат на деревьях.

Никаких толп туристов! Осенью вы попросту не встретите огромных толп туристов, а значит курс оздоровления будет проходить в более спокойной эпидемиологической обстановке. А Центр Оздоровления Неумывакина со своей стороны гарантирует соблюдение всех норм безопасности, вам не о чем волноваться. Спокойствие, завораживающая природа Крыма, курс оздоровления, который придаст вам сил на год вперед и ваш лучший отпуск.

Активности. В Центре Оздоровления мы уделяем большое внимание активной стороне отдыха и оздоровления. Скандинавская ходьба, дыхательные гимнастики, лечебная физкультура по Неумывакину. Все активности на свежем воздухе будут для вас особенно комфортны осенью. Очень важный аспект - психологическая разгрузка. В нашем центре гости встречаются с психологом, который помогает найти гармонии своего сознания и мыслей.

Экскурсии. «Неумывакинцы» часто путешествуют по Крыму: парки Гурзуфа и Мисхора, достопримечательности Крыма и природные памятники будут особенно прекрасны осенью. Организованные группы собираются каждое воскресенье - гости Центра Оздоровления увезут с собой не только здоровье и полезные знания, но и массу новых впечатлений и эмоций.

Оздоровление. В отсутствие высокой температурной нагрузки, у организма больше сил. Процесс очищения и оздоровления организма становится более быстрым и эффективным. Методики центра активируют очищение от токсинов на клеточном уровне, организм перезапускается, активирует процессы восстановления, регенерации и омоложения.

Оздоровление и отдых осенью - отличное решение, чтобы стать по-настоящему здоровыми без таблеток. А выбирая здоровье - вы всегда на шаг впереди!

ВАЖНО!

А теперь о празднике! 1 октября в 16:00 мы приглашаем всех на четвертый День рождения Центра Оздоровления Неумывакина и День открытых дверей. Вы сможете познакомится с мэтрами медицины и оздоровительных практик, принять участие в лотерее ко Дню рождения и насладиться концертом в честь праздника. Ждем вас!

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