Бывшему куратору ФЦП Крыма Евгению Кабанову грозит 10 лет колонии

Евгений Кабанов не признает свою вину и просит отправить его под домашний арест. Фото: Надежда ДАЦЮК

Уволенному вчера Сергеем Аксеновы вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову грозит до 10 лет лишения свободы. Как передает корреспондент КП-Крым из зала Киевского райсуда Симферополя, где рассматривается вопрос о мере пресечения для экс-чиновника, сам бывший куратор крымской ФЦП свою вину не признает.

- Не считаю себя виновным в хищении, возможно, я пропустил вопрос ценообразования, но к хищениям я не причастен. Прошу суд не отправлять меня в СИЗО, - сказал Кабанов во время заседания.

Обвинение при этом инкриминирует ему махинации на 57,5 млн рублей при строительстве водовода от Ивановского водозабора в Симферопольском районе до водоочистных сооружений гидроузла в 2020 году..

Следствие просит суд поместить бывшего вице-премьера под стражу до 22 ноября.

Напомним, Евгений Кабанов был назначен вице-премьером правительства РК в ноябре 2018 года. Он курировал реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а также сферу строительства. Кабанов был выдвинут от партии «Единая Россия» как кандидат в депутаты Госдумы по Евпаторийскому округу, однако он сам снял свою кандидатуру в июле. Он мотивировал это тем, что хочет довести до конца реализацию ФЦП в регионе.

23 сентября депутаты Госсовета РК согласовали отставку Евгения Кабанова, позже указ об отставке подписал глава РК Сергей Аксенов.

Уголовное дело против Кабанова возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере.

Кроме Кабанова по делу проходят бывший министр строительства Крыма Михаил Храмов и руководитель одной из строительных компаний Роман Журавлев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Источник: снятый с должности вице-премьер Крыма Кабанов задержан

На рабочем месте чиновника прошли следственные действия (подробнее)