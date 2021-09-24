Источник: снятый с должности вице-премьер Крыма Кабанов задержан

Кабанов занимал должность вице-премьера с ноября 2018 года. Фото: Евгений Кабанов/Facebook

Экс-вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, снятый с должности, задержан. Об этом сообщают источники КП-Крым.

Высокопоставленного чиновника могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в мошенничестве и коррупции.

Также известно, что на рабочем месте Евгения Кабанова и бывшего министра строительства и архитектуры Михаила Храмова силовики провели следственные действия.

Напомним, Евгений Кабанов был назначен вице-премьером правительства РК в ноябре 2018 года. Он курировал реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а также сферу строительства. Кабанов был выдвинут от партии «Единая Россия» как кандидат в депутаты Госдумы по Евпаторийскому округу, однако он сам снял свою кандидатуру в июле. Он мотивировал это тем, что хочет довести до конца реализацию ФЦП в регионе. 23 сентября депутаты Госсовета РК согласовали отставку Евгения Кабанова, позже указ об отставке подписал глава РК Сергей Аксенов.

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