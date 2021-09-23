Аксенов принял отставку вице-премьера Евгения Кабанова

Фото: Евгений Кабанов/Facebook

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку Евгения Кабанова с поста заместителя председателя Совета министров республики. Соответствующий указ опубликован на портале регионального правительства.

- Принять отставку Кабанова Евгения Константиновича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым согласно поданному заявлению 23 сентября 2021 года, - сказано в документе.

Ранее депутаты Госсовета одобрили отставку Евгения Кабанова. «За» проголосовали 73 человека.

Напомним, Евгений Кабанов занял должность вице-премьера в ноябре 2018 года. Он курировал реализацию ФЦП, а также сферы строительства и транспорта.

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