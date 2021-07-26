Евгений Кабанов отказался от участия в выборах в Госдуму

Нынешнюю должность он занимает с 2018 года. Фото: Евгений Кабанов / ФБ

Заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов отозвал поданные им документы на регистрацию кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». Как сообщил сам политик, он не может сменить работу, пока на полуострове на завершен целый ряд курируемых им проектов.

- Крайне важным является успешное завершение всех мероприятий этой программы (ФЦП, - Ред). Не довести до конца начатое считаю для себя неправильным. Поэтому решил сообщить вам о важном решении, которое принял для себя. Я решил отозвать поданные мною документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной Думы, и продолжить свою работу в правительстве Крыма в качестве вице-премьера, курирующего строительный комплекс и реализацию ФЦП, - написал Кабанов у себя в Facebook.

Он поблагодарил за поддержку и пожелал удачи другим кандидатам в депутаты, которые буду определены крымской партийной организацией «Единой России».

Напомним, Кабанов родился в Севастополе. В этом городе он отучился в школе, а в 2004 году окончил Севастопольский национальный технический университет по специальности «экономист».

В 2005 году он занял пост генерального директора общества с ООО «Интерстройсервис», а в 2014 возглавлял строительную фирму ООО «ИнтерСтрой». Параллельно со своей основной трудовой деятельностью Кабанов принимал активное участие в политической жизни региона и являлся депутатом Заксобрания города Севастополь, а 19 сентября 2014 года был избран депутатом Государственного Совета Республики Крым I созыва.

С февраля 2016 года он был заместителем председателя Комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям. В 2018 году по указу главы республики Сергея Аксенова Евгений Кабанов назначен на государственную должность Республики Крым - заместителя председателя Совета министров Республики Крым.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вице-премьер Крыма оскандалился фотографиями своих прогулок на карантине

Пока крымчан штрафуют, Евгений Кабанов купается в море и ходит в горы (подробнее)

У зампреда Совмина Крыма Кабанова нашли коронавирус

COVID-19 также заболели несколько депутатов Госсовета республики (подробнее)