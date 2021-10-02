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Общество2 октября 2021 10:44

Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 октября: плюс 409 заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 2 октября
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму в общественных местах, включая электрички, действует масочный режим.

В Крыму в общественных местах, включая электрички, действует масочный режим.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Появились новые данные по распространению коронавирусной инфекции в Крыму за минувшие сутки.

Пресс-служба Минздрава РК сообщила о том, что за 1 октября зафиксировали 409 случаев COVID-19.

Рост грозной хвори налицо, поэтому власти продлили режим повышенной готовности до 1 декабря.

Всего же за время пандемии на территории региона сделано 80 066 положительных тестов на ковид.

Только за истекшие 24 часа специалисты обследовали на новую коронавирусную инфекцию 5986 мужчин и женщин.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 359 человек, выздоровевших за весь период – 68 841 человек, - отметили в ведомстве.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Информация уточняется.

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