Когда в Симферополе начнется отопительный сезон 2021

В Крыму все с нетерпением ждут, когда же включат отопление. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пресс-служба администрации Симферополя поделилась с горожанами планами по началу отопительного сезона осенью 2021 года.

В сообщении говорится, что уже полным ходом идет подготовка к подаче тепла в учреждения социальной сферы – детские сады, школы, больницы.

- Несмотря на то, что по температурным показателям начинать отопительный сезон рано, поручил начать подготовку к подаче тепла в образовательные учреждения, - рассказал глава администрации города Симферополя Валентин Демидов.

Чиновник отметил, что на подготовительные мероприятия для успешного старта отопительного сезона потребуется время – несколько дней, не меньше.

В первую очередь трубы и батареи потеплеют в учреждения социальной сферы.

- В начале следующей недели планируем поэтапно начать подачу теплоносителя в детские сады, школы и больницы города, - отметил руководитель города.

Обитателям многоквартирных домов придется набраться терпения и запастись теплой одеждой – отопительный сезон в жилых домах Симферополя позже, согласно установленным нормативам.

Погода на полуострове холодная, везде и всюду дует пронизывающий северо-восточный ветер, и обитатели частного сектора давно уже отапливают свои жилища.

Напоминаем, что в 2020 году официально отопительный сезон в регионе стартовал 22 октябре, но в жилом сектор батареи стали теплыми лишь в ноябре.

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