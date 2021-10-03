Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 октября: плюс 421 заболевших

В регионе действует масочный режим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Обнародованы новая официальная статистика по распространению ковида в Крыму за минувшие сутки.

Пресс-служба Минздрава РК сообщила о том, что за минувшие сутки выявлено 421 случай COVID-19. За все время пандемии коронавирусной инфекции специалисты лабораторий региона сделали 80 487 тестов, подтверждающих наличие грозной хвори.

Всего же за минувшие сутки на ковид обследовали 7 497 мужчин и женщин.

Статистика COVID-19. Фото: пресс-служба Минздрава РК

- За сутки выздоровело 135 человек, за весь период – 68 976 человек, - отметили в ведомстве.

Летальных исходов – 6.

Цифры показывают, что на Крымском полуострове идет рост заболевания новой коронавирусной инфекцией. Власти призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, но в тоже время городские маршрутки забиты пассажирами на двести процентов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за истекшие сутки зарегистрированы 187 новых случаев COVID-19.

Врачи вылечили и выписали домой 100 пациентов. К сожалению двух пациентов не удалось спасти - умерли два человека в возрасте 57 и 72 лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50