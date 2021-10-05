Откровения педагогов: Как учились в школе боксер Александр Усик и певица Надя Дорофеева

АЛександр Усик учился в 34-й школе Симферополя, а Надежда Дорофеева - в 3-й. Фото: Архив "КП"

В это сложно поверить, но знаменитости тоже когда-то ходили в школу, сидели за партами и вырывали листы из дневников, только чтоб мама не ругала за двойку. Некоторые из таких звезд провели свои школьные годы именно в Крыму. В честь Дня учителя «Комсомолка» пообщалась с крымскими преподавателями известной певицы Надежды Дорофеевой и абсолютного чемпиона мира по трем версиям в тяжелом весе Александра Усика.

ДОРОФЕЕВА БЫЛА СКРОМНЫМ РЕБЕНКОМ

Маленькая девочка Надя все свое детство жила в Симферополе. Еще в пятом классе, сидя за партой лицея №3, она и не подозревала, что станет одной из самых известных звезд украинского шоу-бизнеса. В голове у нее постоянно мелькали яркие костюмы, камеры, вспышки, а потом вдруг это стало реальностью.

Но учителя родной школы Нади вспоминают ее как примерного и скромного ребенка. Девочка всегда очень хорошо училась и старалась, никогда не получала меньше 4 баллов.

До 9 класса Надя училась в Симферополе

- Надюша была примерным ребенком. Помню ее с пятого класса, как раз когда начала у нее вести уроки. За все время учебы о ней только положительные впечатления, потому что девочка была ну просто удивительная, - вспоминает учительница математики Лобачева Тамара Тимофеевна.

По словам преподавателя, маленькая школьница с веснушками с самых ранних лет мечтала стать артисткой. Она ходила в музыкальную школу, на вокал, танцы, часто ездила с мамой на разные конкурсы, но при этом всегда находила время на школу и домашние задания.

Дорофеева часто выступала на школьных концертах

- Надюша никогда не зазнавалась. Всегда была очень коммуникабельным дитем и вела себя наравне с остальными ребятами. Даже после выпуска, когда она уже стала популярной, мы встречались с ней на улице или просто созванивались, и она делилась своими успехами, спрашивала, как дела, - говорит Тамара Тимофеевна. - А сейчас часто по телевизору вижу или в интернете где-то. Каждый раз становится очень приятно, что когда-то я была ее учительницей, ведь сейчас наша Надюша - звездочка.

УСИК СВОЮ ЛЮБОВЬ НАШЕЛ В ШКОЛЕ

По рассказам учителей 34-й школы Симферополя, в которой какое-то время учился Александр Усик, спортсмен стал настоящим символом их учебного заведения.

Как рассказывает КП-Крым учительница истории Людмила Александровна Лесько, в старших классах Саша Усик занимался по индивидуальной программе. Из-за того, что он посвящал очень много времени боксу, некоторые уроки приходилось самостоятельно учить дома. Но домашние задания спортсмен выполнял всегда. А если вдруг не делал, никогда не искал отговорок и не оправдывался.

Усик окончил симферопольскую школу № 34, в которой учился вместе со своей будущей женой Екатериной

- Во время уроков это был абсолютно нормальный мальчишка, отзывчивый, общительный, всегда защищал девочек. Учился он на четверки, иногда на пятерки и тройки, но двоечником никогда не был, - рассказывает преподаватель. - Самым главным качеством Усика была стабильность. Он добивался самых разных высот, но при этом никогда не позволял себе зазнаваться или ставить себя выше остальных.

Кроме внутреннего стержня и боевого характера, в родной школе парня вспоминают как искреннего романтика. В 8 классе он встретил свою первую любовь, которая потом стала его женой - Екатерину Усик.

Школьник учился по индивидуальной программе, так как большую часть времени занимался боксом и ездил по соревнованиям

- Катюша была на два года младше и сначала вообще не воспринимала все его ухаживания. А он же постоянно бегал за ней, дежурил под аудиториям, договаривался с учителями, чтобы она хоть на минутку к нему вышла. Поэтому у Кати не осталось вариантов, пришлось сдаться, - смеется учительница. - А сейчас такая замечательная семья, трое хорошеньких малышей.

Усик часто приходил в родную школу и благодарил преподавателей за то, что именно они дали ему много знаний. Ребята всегда просили автографы, фотографировались со знаменитым боксером, а он никогда никому не отказывал.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Простушка с веснушками»: Как выглядела Надя Дорофеева до своей популярности

Редкие фото и факты о крымской красавице, которая стала иконой стиля на Украине (подробнее)

Хиленький и болезненный: Как выглядел боксер Александр Усик до своего чемпионства

Известный спортсмен родился и вырос в Симферополе (подробнее)