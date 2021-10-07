Анжелика Варум боится ехать в Крым

Анжелика Варум. Фото: avarum/ Instagram

Анжелика Варум - артистка и супруга певца Леонида Агутина, обозначила свое отношение к поездкам на Крымский полуостров. В эфире YouTube-шоу «А поговорить?» она откровенно призналась, что не хочет получить «черную метку» и попасть в базу сайта «Миротворец».

- Я не езжу в Крым, нет у меня такой возможности, - заявила певица.

- В смысле нет возможности?! - не стала скрывать своего удивления журналист.

- Если только через Украину. Иначе я попаду в «черные списки» и не смогу приехать во Львов. У меня там родные - бабушкина сестра. Ее же надо навещать. Там у меня могилы, за которыми только я ухаживаю или деньги оставляю, чтобы присматривали, - объяснила Анжелика Варум.

К ситуации, что сложилась в отношениях между Украиной и Россией певица относится с непониманием:

- Как к сумасшедшему дому!

Артистка объяснила, что и речи не идет о какой-то определенной позиции к этому вопросу с ее стороны:

- Я же не сумасшедшая. Я - за человечество! За мирное сосуществование. Мое мнение такое же, как у большинства здравомыслящих людей на планете, независимо от географии и национальности.

Напоминаем, что на референдуме, который прошел 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе, подавляющее большинство местного населения проголосовало за вхождение полуострова в состав России. 18 марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий договор: Крымский полуостров стал неотъемлемой частью РФ, Республика Крым и город Севастополь - субъектами Российской Федерации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина внесла первых пассажиров поезда в Крым в базу сайта «Миротворец»

На скандальном сайте появились имена и фамилии журналистов, пассажиров и начальника состава (подробнее)

Вячеслав Бутусов о внесении его в скандальную базу сайта «Миротворец»: Выступал в Крыму 30 лет и дальше буду

4 июня музыкант выступит на концерте, посвященном 233-летию Симферополя

(подробнее)