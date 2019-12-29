Украина внесла первых пассажиров поезда в Крым в базу сайта "Миротворец"
В базу скандального украинского сайта "Миротворец" попали несколько пассажиров первого поезда "Таврия", который прибыл в Крым из Санкт-Петербурга.
Так, в базу сайта "Чистилище" попали корреспондент петербургского издания "Фонтанка" Венера Галеева, блогер Алена Бардовская, обозреватель "Российской газеты" Мария Голубкова.
Помимо этого, на украинском сайте появились имена и фамилии пассажиров, о которых писали СМИ, а еще "прославился" начальник поезда Александр Калеущенко.
Основной причиной внесения в базу на "Миротворце" назвали "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".
Напомним, первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь утром 25 декабря. На железнодорожном вокзале играла музыка и выступали артисты.
ИСТОЧНИК KP.RU