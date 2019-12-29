Украина внесла первых пассажиров поезда в Крым в базу сайта "Миротворец"

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-29T14:34:41+03:00

Первый поезд прибыл в Крым 25 декабря Фото: Анастасия ЖУКОВА

На скандальном сайте появились имена и фамилии журналистов, пассажиров и начальника состава

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В базу скандального украинского сайта "Миротворец" попали несколько пассажиров первого поезда "Таврия", который прибыл в Крым из Санкт-Петербурга.

Так, в базу сайта "Чистилище" попали корреспондент петербургского издания "Фонтанка" Венера Галеева, блогер Алена Бардовская, обозреватель "Российской газеты" Мария Голубкова.

Помимо этого, на украинском сайте появились имена и фамилии пассажиров, о которых писали СМИ, а еще "прославился" начальник поезда Александр Калеущенко.

Основной причиной внесения в базу на "Миротворце" назвали "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".

Напомним, первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь утром 25 декабря. На железнодорожном вокзале играла музыка и выступали артисты.

ИСТОЧНИК KP.RU