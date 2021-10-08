В Симферополе ищут девушку, которую объявили пропавшей в «Прямом эфире» у Малахова

Похожую девушку на пропавшую Елену Логунову видели в Гагаринском парке Симферополя. Фото: стоп-кадр «Прямой эфир»/телеканал «Россия».
Больше трех месяцев безутешные родные ничего не знают о судьбе Елены Логуновой - жительница Рязани пропала 25 июля. Волонтеры вместе с полицией сбились с ног, разыскивая ее, но все тщетно. Недавно появилась пусть и призрачная, но все же надежда найти ее.
В программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которая вышла 4 октября на телеканале «Россия», сообщили, что девушку, похожую на Елену Логунову, заметили в парке имени Гагарина Симферополя.
Очевидцы решили, что эта девушка похожа на пропавшую жительницу Рязани. Фото: стоп-кадр «Прямой эфир»/телеканал «Россия»
По фото, которое сделано с приличного расстояния, нельзя однозначно утверждать, что это и есть та самая пропавшая Логунова. Не опознали ее и близкие.
Зато в девушке на лавочке разглядели знакомые черты родные другой пропавшей - жительницы Пермского края Надежды Виноградовой.
- Родные Виноградовой на 99% уверены, что это она фото в Гагаринском парке, - сообщила КП-Крым волонтер пермского поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Людмила Добрякова.
Вот такой неожиданный поворот!
В парке Гагарина есть лавочка, как на фото в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Лавочка, которая мелькнула на фото в программе «Прямой эфир», действительно есть в Гагаринском парке - точно такая же железная ковка, урна рядом, бордюр, окрашенный в полоску.
Предоставляем ориентировки на пропавших из Рязани и Перми.
Елена Логунова (Кошелева). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области/VK
26-летняя Логунова (Кошелева) Елена Сергеевна 25 июля 2021 года вышла из своего дома в Рязани и не вернулась.
Приметы, пропавшей: 163 сантиметра рост, худощавая, зеленые глаза, темно-русые волосы.
Елена Логунова была одета в джинсовую куртку с капюшоном, белую футболку со стразами, голубые джинсы и кроссовки черного цвета. У пропавшей с собой был рюкзак бежевого цвета.
Надежда Виноградова. Фото: Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших» Пермь
34-летняя Виноградова Надежда Викторовна 18 июня 2021 года пропала, выйдя из дома на улице Островского города Александровска Пермского края.
Приметы пропавшей: рост 159-163 сантиметра рост, среднего телосложения, зелено-голубые глаза, темно-русые вьющиеся волосы длиной ниже плеч. На правой щеке - родинка. Была одета в желтый костюм, белую обувь. С собой - желтая сумка.
ОФИЦИАЛЬНО
- Наши сотрудники не заметили, чтобы в парке имени Гагарина на скамейке две недели подряд сидела одна и та же женщина. Зеленая зона постоянно убирается и держится под контролем, - сообщили КП-Крым в администрация МБУК «Парки столицы».
Всех, кто располагает информацией о пропавших, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ушла на яхте с мужчиной: в Севастополе при загадочных обстоятельствах пропала девушка
20-летнюю студентку СевГу ищут с 29 сентября (подробнее)