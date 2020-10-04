Ушла на яхте с мужчиной: в Севастополе при загадочных обстоятельствах пропала девушка

Девушка приехала в Севастополь из Челябинска. Фото: Анна Крушинская

В Севастополе несколько дней ищут 20-летнюю девушку. Студентка Севастопольского государственного университета пропала при загадочных обстоятельствах.

- 29 сентября Лиля каталась на яхте с мужчиной около 40 лет. Они отплыли около 5 часов вечера из бухты Круглая в Севастополе. Может, с ними был кто-то еще. А потом моя сестра пропала, никаких вестей от нее нет, как и сведений о местоположении - написала сестра пропавшей Анна.

Лилия приехала в Севастополь из Челябинска и поступила на первый курс факультета лингвистики, она поддерживала связь с родными, но внезапно перестала выходить на связь.

- Дочь поступила на факультет лингвистики, приехала в Севастополь в первых числах сентября, а две недели назад познакомилась с компанией, в которой был и тот человек, что катал ее на яхте. После 29 сентября о дочери нет никаких вестей, - рассказала КП-Крым мать пропавшей Гульнара.

По ее словам, что в районе бухты Круглая, где последний раз видели дочь, начали работать водолазы.

Родственники просят всех, кто видел девушку или что-то слышал о ней, сообщить по номерам телефонов +7 (950) 736-50-35, +7 (902) 602-21-81. Из особых примет Лилии – пирсинг-бусинка на шее, большой продольный шрам на левой коленке, рост 170 сантиметров, спортивное телосложение.

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