Мать пропавшей девочки бросила работу в Китае и летит в Крым на поиски

В Крыму с 13 ноября ищут пятилетнюю девочку, которая пропала в селе Кропоткино Раздольненского района. Прошли сутки, но пока Дашу найти не удалось.

Малышку последнее время воспитывал отец.

Даша Пилипенко и ее мама. Фото: семейный архив

Но как только мама Даши Пилипенко - 23-летняя Екатерина - узнала об исчезновении дочери, то сразу собралась в Крым.

- Я в Китае нахожусь. Иначе бы давно уже была в Крыму, - сообщила КП-Крым девушка. - А я вылетаю из Наньнин до Пекина, оттуда в Новосибирск, потом Москва и только потом Симферополь. Это ближайшее время и путь. Я сейчас уже в аэропорту.

Молодая девушка рассказала КП-Крым, что ей нелегко найти 40 тысяч на перелет, но она сделала все возможное: - Я бросила всю работу к чертям и купила ближайшие билеты. Скоро я буду на месте.

Екатерина признательна всем, кто принимает участие в поисках дочери.

- Маленькая девочка, которой 28 ноября будет всего 6 лет. Она пропала, и я очень прошу всех, кто владеет хоть какой-то информацией, сообщить мне или представителям поисковой группы. Спасибо всем кто сейчас помогает нам! – пишет Екатерина в соцсетях.

А вот бабушка Даши (мать Екатерины, - Ред.) уже прилетела из Иваново в Крым.

Напоминаем, 13 ноября отец Даши Пилипенко пришел в полицию и рассказал, что 12 ноября запер дочку дома и уехал по делам, но когда вернулся, то увидел, что дверь открыта, а ребенка нет.

Мужчина пытался сам найти дочь, но ничего не получилось. Как только в полиции стало известно о ЧП, ребенка сразу начали искать.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего. Следователи допрашивают воспитателей в детсаду, куда ходила малышка, медиков больницы, где она наблюдалась и просто жителей Кропоткино и ближайших сел.

Идет масштабная поисковая операция в которой принимают участие больше 250 волонтеров со всей страны.

КАК ВЫГЛЯДИТ ДАША ПИЛИПЕНКО

На вид шесть лет, рост приблизительно один метр, худенькая, овальное личико, светлые волосы, голубые глаза, оттопыренные уши и прямой нос. На девочке куртка и ботинки розового цвета.

Всех, кто знает где находится Даша просят позвонить по телефонам:

ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11, телефон доверия: (3652) 500-751, линия «Ребенок в опасности» 123; (3652) 500-760.

МВД России по Республике Крым: (3652) 667-588, (36553) 77-0-70 (д/ч), +7-978-086-69-09.

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