В Крыму допросили воспитателей детсада пропавшей пятилетней Даши

14 Нояб. 13:42 2019-11-14T15:36:30+03:00

Также опрошены соседи и сотрудники больницы, где она наблюдалась

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На севере Крыма, в Раздольненском районе уже сутки идут поиски пятилетней жительницы села Кропоткино.

- В качестве свидетелей допрошены воспитатели и психологи детского сада, соседи, врачи больниц, где наблюдалась семья, - сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Люди в погонах также опрашивают жителей села Кропоткино и близлежащих населенных пунктов.

- Продолжаются допросы органов опеки и попечительства на предмет патронажа над семьей, - отметили в ведомстве.

Напомним, что отец Даши Пилипенко заявил об исчезновении дочери 13 ноября. В этот же день ребенка начали искать.

Так же из-за безвестного исчезновения девочки возбудили уголовное дело по п «в» ч.2 ст. 105 УК РФ – убийство малолетней.

Идет масштабная поисковая операция, в которой принимают участие только одних добровольцев-волонтеров 250 человек.

КАК ВЫГЛЯДИТ ДАША ПИЛИПЕНКО

На вид 6 лет, рост приблизительно 1 метр, худенькая, овальное личико, светлые волосы, голубые глаза, оттопыренные уши и прямой нос. На девочке куртка и ботинки розового цвета.

Всех, кто знает где находится Даша просят позвонить по телефонам:

ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11, телефон доверия: (3652) 500-751, линия «Ребенок в опасности» 123; (3652) 500-760.

МВД России по Республике Крым: (3652) 667-588, (36553) 77-0-70 (д/ч), +7-978-086-69-09.

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ИСТОЧНИК KP.RU