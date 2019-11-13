Ищут в колодцах и ямах: В Крыму отец-одиночка потерял пятилетнюю дочь

В северной части Крыма произошло ЧП: в селе Кропоткино Раздольненского района бесследно исчезла 5-летняя девочка.

ЗАКРЫЛ МАЛЫШКУ ДОМА, А САМ УЕХАЛ

Малышке 28 ноября исполнится шесть лет. Фото: пресс-служба МВД РК

Нужно отметить, что КП-Крым стало известно, что Даша Пилипенко растет в неполной семье - ее воспитывает отец, а мать проживает отдельно.

Отец малышки рассказал следователям, что 12 ноября уехал по делам, а дочку оставил одну дома взаперти.

Но когда мужчина вернулся, то увидел, что двери отперты, а дом пустой - малышка куда-то пропала. Причем нет никаких намеков, что кто-то пытался взломать дверь.

Мужчина прошелся по деревне, заглянул к знакомым и просто в чужие дворы, пытаясь найти дочку, но та, как в воду канула.

Заявление о пропаже ребенка отец принес в отдел полиции лишь на следующий день - 13 ноября.

ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО СТАТЬЕ УБИЙСТВО

Полиция тут же объявила розыск и обнародовала ориентировку. Подключился к делу и следственный комитет.

- Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 5-летней Дарьи Пилипенко, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РК и городу Севастополю.

Уголовное дело завели по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека.

Сейчас полным ходом идут поиски ребенка. К полиции и МЧС присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert Крым».

ПРОВЕРЬТЕ КОЛОДЦЫ И ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

Новость о пропаже маленького ребенка взволновала пользователей соцсетей. Крымчане активно делятся мнениями в комментариях, дают советы поисковикам и даже ищут виноватых:

«Не верю. Не мог пятилетний ребенок сам взять и уйти. Это бред. Скорее всего за этим скрывается, что-то не хорошее»;

«Информация к размышлению: отец оставил ребенка в 13.00, а хватился только вечером, в полицию обратился на следующий день»;

«Нужно обязательно посмотреть погреб, старые колодцы, выгребные и навозные ямы».

КАК ВЫГЛЯДИТ ДАША ПИЛИПЕНКО

На вид шесть лет, рост приблизительно один метр, худенькая, овальное личико, светлые волосы, голубые глаза, оттопыренные уши и прямой нос. На девочке куртка и ботинки розового цвета.

Всех, кто знает где находится Даша просят позвонить по телефонам:

ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11, телефон доверия: (3652) 500-751, линия «Ребенок в опасности» 123; (3652) 500-760.

МВД России по Республике Крым: (3652) 667-588, (36553) 77-0-70 (д/ч), +7-978-086-69-09.

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