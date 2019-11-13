2019-11-13T15:17:41+03:00
Происшествия

В Крыму пропала 6-летняя девочка

ЧП случилось в Раздольненском районе
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Даша Пилипенко. Фото: пресс-служба МВД по Республике КрымДаша Пилипенко. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
Изменить размер текста:

В Крыму идут активные поиски пропавшей без вести малолетней девочки.

- 12 ноября, во вторник 6-летняя Даша Пилипенко ушла из своего дома, в селе Кропоткино Раздольненского района и больше ее родные не видели, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Девочке на вид 6 лет, рост около 1 метра, худенькая, лицо овальное, светлые волосы и голубые глаза. Уши у малышки оттопыренные, а носик прямой.

На малолетнем ребенке в день пропажи были розовые ботинки и такого же цвета болоньевая куртка.

Крымские полицейские просят всех, кто знает о местонахождении Даши Пилипенко, позвонить по телефонам: (3652) 667-588, (36553) 77-0-70 (д/ч), +7-978-086-69-09.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымский федеральный университет впервые участвует в выставке China Hi-Tech Fair 2019
«Роют ямы под каждым деревом»: Жители Симферополя жалуются на «закладки» с наркотиками в парках
Крымчанин выбросил с четвертого этажа мать и угрожал взорвать квартиру
Осадки Крыму нужны как воздух, - эксперт Крымского Федерального университета
Госсовет Крыма согласовал отставку трех вице-премьеров
Льготников из Керчи пообещали пустить в новые квартиры к декабрю
Виноградники вокруг Алушты решили превратить в парковки
В Крыму назначили государственного жилищного инспектора
Госсовет Крыма лишил нового главу Симферопольского района депутатского мандата
Туриста из Кировоградской области Украины насмерть сбила машина под Симферополем
В Симферополе с 15 ноября перекроют часть улицы Гагарина
В 2020 году в Крыму появится эфиромасличный завод
На реконструкцию крымского худучилища выделили 217 миллионов рублей
В Симферополе 13 ноября частично пропадет свет
Погода в Крыму на 13 ноября: сухо и тепло до + 23
В Севастополе машинист хозяйственного поезда увидел в окно труп
Прапорщик, старлей и ефрейтор из Евпатории спасли пьяного мужчину от смерти
Два друга из Сакского района убили приятеля ради 30 тысяч
Видео пожара в Севастополе: дизтопливо «сбежало» из гаража и подожгло на улице 2 автомобиля
На Facebook снова появилась страница главы администрации Симферополя
Госдума разрешила не перестраивать рынки Крыма еще пять лет
Вместо жилья симферопольцы строят склады и магазины