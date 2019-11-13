В Крыму пропала 6-летняя девочка

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-13T15:17:41+03:00

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В Крыму идут активные поиски пропавшей без вести малолетней девочки.

- 12 ноября, во вторник 6-летняя Даша Пилипенко ушла из своего дома, в селе Кропоткино Раздольненского района и больше ее родные не видели, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Девочке на вид 6 лет, рост около 1 метра, худенькая, лицо овальное, светлые волосы и голубые глаза. Уши у малышки оттопыренные, а носик прямой.

На малолетнем ребенке в день пропажи были розовые ботинки и такого же цвета болоньевая куртка.

Крымские полицейские просят всех, кто знает о местонахождении Даши Пилипенко, позвонить по телефонам: (3652) 667-588, (36553) 77-0-70 (д/ч), +7-978-086-69-09.

ИСТОЧНИК KP.RU