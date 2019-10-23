«Он и меня чуть не изнасиловал»: До нападения на ребенка педофил из Крыма домогался женщину при ее детях

В селе Уютное Нижнегорского района Крыма пьяный 39-летний Григорий (имя изменено, - род.) надругался над беззащитным ребенком. Жертвой стала семилетняя Нина (имя изменено, - ред.). Мужчина утащил школьницу с детской площадки, где та играла с младшим братом.

ЛЮБИТЕЛЬ МАЛЕНЬКИХ ДЕВОЧЕК БЫЛ СУДИМ

Деревенька, где случилось ЧП, небольшая. Всего три улицы, каждая по километру. Первые повстречавшиеся в поселке женщины наперебой рассказывают, что подозреваемый в изнасиловании держал в страхе всю деревню: мол, и дрался по пьяни с мужиками, и лапал малолетних девочек.

Сельчане говорили своему участковому о дебошире и извращенце, но тот лишь отмахивался. Доходило до заявлений в дежурную часть. Их, правда, сами заявители потом и забирали.

Яна на мужчину, который хотел ее изнасиловать подала заявление в полицию.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Я единственная, кто не забрал заявление и довел дело до суда, - рассказывает КП-Крым 24-летняя Яна (имя изменено. - Ред.).

В полночь, 28 мая этого года молодая женщина проснулась от чьих-то прикосновений. Открыла глаза и увидела, что рядом с диваном, на котором она спала с двумя детьми, стоит мужчина.

- Хотела закричать, но он приставил нож горлу, - припоминает сельчанка. – Очень испугалась: не за себя, за детей. Тут младшая дочь начала что-то бормотать во сне. Я сказала ему, что если дети проснуться, то разбудят бабушку с дедом, которые в другой комнате. И предложила выйти на улицу. Мол, я прекрасно понимаю, зачем ты пришел.

Григорию пришлось по душе предложение заняться сексом на свежем воздухе. Но как-только он перешагнул порог, Яна захлопнула за ним дверь. А утром принесла в дежурную часть полиции заявление.

- Ко мне потом приходила гражданская жена Григория, давала тысячу рублей, чтобы я забрала свое заявление. Да и в полиции с недоверием отнеслись. Мол, не изнасиловал же! Нет свидетелей и синяков, - продолжает девушка. – Но какие очевидцы могут быть, если меня чуть не изнасиловали в моем же доме! Ночью!

Началось следствие. На ночного гостя завели уголовное дело по ч.1 139 УК РФ - незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица. На начало сентября назначили судебное заседание.

- За два дня до суда Григорий бросил камень в окно моего дома, - припоминает Яна. – У меня как раз гости были. Все стали его ловить, но тот удрал. Написали на дебошира заявление, которое никто даже и во внимание не принял: ни полиция, ни суд.

И вот 3 сентября мировой судья Нижнегорского судебного района назначил мужчине наказание - 235 часов обязательных работ.

В приговоре есть такие строки: «...ранее судим за тяжкое преступление, вновь совершил умышленное преступление небольшой тяжести, вину в содеянном признал, удовлетворительно характеризуется по месту участковым уполномоченным полиции, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит».

Попутно в документах говорится, что обвиняемый нигде не работает, нет у него и постоянного места жительства.

- Ему наш глава сельсовета и участковый такую характеристику написали, что у меня слов нет, - возмущается Яна. - Ангел, да и только! На деле даже свою сожительницу Юлю (имя изменено. - Ред.), которая за него заступалась, поколачивал.

В МВД по Республике Крым уверяют, что никаких заявлений на задержанного ранее не поступало, сельчане просто замалчивали проблемы:

- В соцсетях опубликована информация о том, что в Нижнегорском районе полиция якобы не реагировала на сообщения жителей одного из поселков о попытках изнасилования со стороны односельчанина. Проверка показала, что заявлений и сообщений от граждан о возможных фактах изнасилования в ОМВД России по Нижнегорскому району не поступало, - сообщили КП-Крым в пресс-службе ведомства. - Кроме того, опрошенные местные жители пояснили, что замечали странное поведение со стороны односельчанина, но в органы полиции не обращались.

СИДЕЛ ЗА БАНДИТИЗМ

Первую судимость Григорий получил еще при Украине. В феврале 2011 года ему дали 8 лет с конфискацией имущества за бандитизм и разбой.

В июне 2014-го уголовное дело переквалифицировали по УК РФ на «незаконное проникновение в жилье с применением или угрозой насилия». Срок снизили до 7 лет. В конце августа того же года Григория и вовсе отпустили условно-досрочно.

Несмотря на темное прошлое мужчины, его гражданская жена Юлия (имя изменено. - Ред.) видит в нем только светлое.

- Он что, зверь какой-то?! Я с ним уже три года живу - и ничего, все хорошо, - рассказывает КП-Крым женщина. - По дому помогает. А у меня ведь на руках мама старенькая, еле ходит.

Мы стоим возле небольшого, но ухоженного дома: пластиковая дверь чудаковато смотрится в комплекте с побеленными стенами. Чистый двор, палисадник без бурьяна. Нельзя сказать, что это жилище пьющих маргиналов.

Сельчанка - особа простодушная, но мастерски парирует все неудобные вопросы:

- Виноват или нет - суд решит. Говорят, что прятала его под кроватью?! Неправда, когда позвонили полицейские, чтобы дом открыть, я проведывала брата-калеку. Пришла домой, открыла дверь, Григорий стоит у стола. Никаких пряток!

Женщина утверждает, что ее избили.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Сейчас 45-летняя Юлия собирается подавать заявление в полицию. Будет жаловаться на отца изнасилованной девочки.

- Когда я проходила по улице, то он побелел от злости, стал орать, что я во всем виновата, потому что пригрела маньяка, и со всей силы пнул меня ногой, - и Юлия, задрав кофту, показывает огромный синяк на левом боку.

СЕЛЬЧАНЕ СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ

В стареньком здании под вывеской «Почта» замаскировался сельмаг. Попытку сфотографировать листик-визитку участкового, прибитую гвоздиком к стене, продавец встречает с легкой улыбкой:

- Да он уже не работает. Там еще бумажка со вторым участковым есть – так и того уже нет.

Односельчане собирают деньги для реабилитации девочки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Узнав, каким ветром журналиста занесло в Уютное, женщина показывает на прозрачную пластиковую емкость:

- Вот, деньги собираем для лечения Нины. Люди у нас бедно живут, но стараются поддержать бедняжку. Она ведь, говорят, после случившегося разговаривать перестала.

Тут к беседе присоединяются сердобольные покупательницы: - Девочка-то красивая, как ангел. Совсем недавно ей операцию на сердце в Москве делали, не успела толком оправиться. Как она только смогла вырваться и домой дойти!

- Не судить урода нужно, а на час в деревню привезти! – и мужчина густо сдобрил свою реплику нецензурщиной. – Жалко, что полиция извращенца раньше нас нашла, а то бы мы по-свойски разобрались! На кол его посадить - и государству не придется на баланду тратиться.

Чуть поостыв, сельчанин говорит:

- Да у нас мужиков на селе - раз-два и обчелся! Если какая есть нужда, то к любой вдовушке потихоньку в окно стукни, запустит без разговора. Зачем же ребенка уродовать?

И снова маты свинцом повисли в воздухе.

ОФИЦИАЛЬНО

Олег Пензештадлер, председатель Михайловского сельского совета Нижнегорского района:

- Родители ребенка считают, что все произошедшие лучше скорее забыть. Малышке нанесена серьезная физиологическая и психологическая травма. Следствие работает, и преступник будет наказан по полной.

Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю:

- Против 39-летнего жителя Нижнегорского района возбуждено и расследуется уголовное дело за изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Обвиняемому по п. «б» ч.4 ст. 131 УК РФ грозит лишение свободы до 20 лет. Мужчина взят под стражу.

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