В Крыму изнасиловали 7-летнюю девочку, педофила взяли под стражу

В Крыму изнасиловали малолетнюю девочку, жительницу одного из поселков Нижегорского района. Сегодня, 21 октября, получила официальное подтверждение информация о преступлении, которая в эти выходные появилась в соцсетях.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Нижнегорского района, подозреваемого в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, - сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным Следкома, вечером к второкласснице, игравшей вместе с младшим братом на улице, подошел сосед. Мужчина, который был изрядно подшофе, силком утащил беззащитную малышку в лесополосу, где изнасиловал ее.

Педофила задержали по горячим следам. Ему предъявили обвинение, и по ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу.

- Медиками ребенку оказана вся необходимая помощь, - отметили в ведомстве. - Проводятся следственные и иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Подозреваемому грозит до двадцати лет лишения свободы (ему предъявили обвинение по п. «б» ч.4 ст. 131 УК РФ).

Как сообщают анонимные интернет-пользователи в паблике "Плохие новости Крым" во ВКонтакте, девочку, всю в крови, обнаружили родители, когда вернулись с работы. Они сразу же вызвали полицию и карету «скорой помощи». Насильника же нашли под кроватью в доме сожительницы.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Под постом в паблике появилось две сотни комментариев: пользователи возмущены случившимся и требуют строго наказать всех причастных.

Кристина Данилова:

- Если бы заявления на него восприняли всерьез, то это ЧП можно было избежать! Нужно привлечь к ответственности тех сотрудников, которые отказывались принимать заявления на этого педофила, которые заявляли, что нет состава преступления! Собрать бы все эти заявления и наказать за бездействие!

Aleksandr Nevskiy:

- Полиция, к сожалению, очень часто занята бизнесом, а не профилактикой преступлений. Халатность и безразличие – это визитная карточка системы МВД.

Ольга Карпенюк:

- Полиция завалена бумажной работой, ненужными отчетами. Работа участкового сейчас не в общении с людьми, что дает возможностью держать руку на пульсе, а в составлении бумаг.

Алла Гучок:

- Просто нет слов. Всю жизнь ребенку искалечил.

Ольга Канивец:

- Как девочке научиться жить дальше? Как ей научится улыбаться и искренне радоваться? Как сохранить в ней желание любить и иметь детей? Как? Пусть на это ответит окружение этого педофила, полиция и все, кто знал его и умышленно умалчивали о преступнике!

Оленька Романова:

- Ужасно, жалко девочку. Село небольшое, а такие изверги живут! Страшно за детей. Таких только за решетку или в больницу для душевнобольных.

Антон Маслов:

- Девочке травма на всю жизнь, а он посидит несколько годиков и выйдет, как ни в чем не бывало. Родителям нужно подавать иск на моральный и физический ущерб: деньги им еще реально понадобятся на психологов.

Наталья Зайцева:

- Надо вернуть смертную казнь для насильников и убийц. Таким не место на этом свете!

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