Полиция о насильнике 7-летней крымчанки: Местные жители замечали странное в мужчине

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-23T17:17:38+03:00

В МВД РК утверждают, что заявлений от жителей поселка на обвиняемого не поступало.

Изменить размер текста: A A

В Крыму 39-летний мужчина надругался над 7-летней школьницей. Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Первая информация о ЧП появилась в соцсетях, где и развернулись горячие дискуссии. Часть пользователей обвиняла в бездействии полицию, которая не сумела предотвратить преступление.

- В соцсети опубликована информация о том, что в Нижнегорском районе полиция якобы не реагировала на сообщения жителей одного из поселков о попытках изнасилования со стороны односельчанина, - сообщили КП-Крым в пресс-служба МВД по Республике Крым. – Проверка показала, что заявлений и сообщений от граждан о возможных фактах изнасилования в ОМВД России по Нижнегорскому району не поступало. Кроме того, опрошенные местные жители пояснили, что замечали странное поведение со стороны односельчанина, но в органы полиции не обращались.

КП-Крым выяснила, что обвиняемый в насилии над ребенком уже был дважды судим.

ИСТОЧНИК KP.RU