2019-10-23T16:25:47+03:00
Происшествия

Насильник 7-летней девочки из крымского села был судим за бандитизм

Мужчине дали 8 лет тюрьмы, но потом его освободили условно-досрочно [эксклюзив КP.RU]
Галина КОВАЛЕНКО
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Обвиняемому грозит солидный тюремный срок.Обвиняемому грозит солидный тюремный срок.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Крыму 39-летний житель Нижнегорского района изнасиловал маленькую девочку. КП-Крым стало известно, что мужчина уже был судим за тяжкое преступление.

Первую судимость он получил еще при Украине. В феврале 2011 года ему за бандитизм и разбой дали 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В июне 2014 году уголовное дело переквалифицировали по УК РФ на незаконное проникновение в жилье, с применением или угрозой насилия. Срок скостили до 7 лет. В августа того же года и вовсе отпустили условно-досрочно.

КП-Крым выяснила, что за полтора месяца до изнасилования, произошедшего 17 октября этого года, мужчина вновь оказался на скамье подсудимых.

Инициатором судебного разбирательства стала его односельчанка. 24-летняя девушка пожаловалась полиции, что мужчина ночью тайком зашел в ее дом и хотел изнасиловать.

Женщина, хоть и была сильно напугана, но с помощью хитрости отделалась от «ухажера».

На мужчину завели уголовное дело по ч.1 139 УК РФ - незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.

- 3 сентября мировой судья Нижнегорского судебного района назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 235 часов, - говорится в приговоре, которым располагает наша редакция.

Сейчас по сообщению пресс-службы Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю против 39-летнего жителя Нижнегорского района возбуждено и расследуется уголовное дело за изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. По п. «б» ч.4 ст. 131 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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