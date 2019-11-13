2019-11-13T20:40:54+03:00
Происшествия

Оставили одну дома: В Крыму продолжают искать пропавшую девочку

Ребенка не нашли, но уже возбудили уголовное дело
Галина КОВАЛЕНКО
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Даша Пилипенко. Фото: пресс-служба МВД по РКДаша Пилипенко. Фото: пресс-служба МВД по РК
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В Крыму 12 ноября пропала 5-летняя Даша Пилипенко. Сейчас идут поиски ребенка, возбуждено уголовное дело по «в» ч.2 ст. 105 УК РФ«убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

- Сообщение об исчезновении поступило сегодня от отца девочки, - сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Житель села Кропоткино Раздольненского района рассказал, что 12 ноября закрыл дочку одну дома, а сам поехал по делам. Когда вернулся, то Даши не было - входная дверь в дом была открыта, но никаких следов взлома не было.

Встревоженный отец прошелся по селу, но не так и не смог найти свою дочь.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕГО РЕБЕНКА:

На вид шесть лет, рост около одного метра, худенькая, овальное личико, светлые волосы, голубые глаза, оттопыренные уши и прямой нос.

Девочка одета в куртку и ботинки розового цвета.

Всех, кто знает где находится Даша просят позвонить по телефонам:

ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11, телефон доверия: (3652) 500-751, линия «Ребенок в опасности» 123; (3652) 500-760.

МВД России по Республике Крым: (3652) 667-588, (36553) 77-0-70 (д/ч), +7-978-086-69-09.

ИСТОЧНИК KP.RU

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