Пятилетняя девочка, которую ищет весь Крым, не пришла в детсад за день до исчезновения

Отец пропавшей в Крыму пятилетней Даши Пилипенко за несколько дней до ее исчезновения забрал дочку из детского сада, написав заявление, что ребенок не будет ходить в дошкольное учреждение две недели из-за болезни.

ОТЕЦ РЕШИЛ ОЗДОРОВИТЬ ДЕТЕЙ

Как выяснила КП-Крым, в детский сад «Сказка», что в Раздольном, Даша ходила вместе со своим двухлетним братом Мишей. Мальчик перестал посещать детсад еще в конце октября. Отец говорил, что ребенок болеет.

Последний раз в «Сказку» Даша пришла 8 ноября. Ее отец появился в детсаду 12-го числа во вторник и написал «задним числом» заявление о том, что ребенок не будет с 11 ноября посещать детсад две недель.

- Болеть начали, хочу оздоровить - такое объяснение дал Александр Пилипенко, - рассказала КП-Крым Людмила Семенюкова, заведующая детского сада №5 «Сказка» в Раздольном. – Родители по закону имеют право взять такой «отпуск» для ребенка и ничего подозрительного в этом нет.

ХОРОШИЙ И ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ОТЕЦ

Заведующая объяснила, что хотя мужчина один воспитывает детей – Даша и Миша всегда чистенькие, ухоженные, веселые и жизнерадостные.

- Мы не замечали ничего плохого. Привозил в детсад на хорошей, дорогой машине. От Кропоткино до Раздольного три километра, - сообщила КП-Крым заведующая детсадом. - Всегда интересовался, как дети занимаются, как едят, гуляют. Даша любит рисовать свою семью: себя, папу маму и братика. Никаких предпосылок, ни предчувствий у нас и не было!

Сотрудников детсада только смущало, что он не очень сильно детей одевал. Когда Александра спрашивали, почему же такая легкая одежда, он объяснил, что таким образом закаливает деток. Одним словом Александр очень серьезно и ответственно подходит к воспитанию детей, все-таки ему уже 45 лет, а маме Даши и Миши летом исполнилось 23.

Екатерина, узнав, что пропала Даша взяла билеты и вылетела. Фото: семейный архив

Даши - Екатерина сейчас вылетела из Китая. Молодая женщина проведет больше суток в воздухе и аэропортах, чтобы попасть на Крымский полуостров. Она очень благодарна всем, кто принимает участие в поисках ее дочери.

Мать Екатерины, бабушка Даши и Миши уже прилетела из Иваново в Крым.

Напоминаем, 13 ноября Александр Пилипенко написал заявление в полицию о пропаже ребенка: 12 ноября он запер дочку дома и уехал по делам, но когда вернулся, то увидел, что дверь открыта, а ребенка нет. Никаких следов взлома замка не было.

Сначала мужчина пытался сам найти дочь, но впустую. Как сообщил о ЧП в полицию, то сразу же начались поиски малышки.

Крымский следком возбудил уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего.

Следователи допрашивают воспитателей в детсаду, куда ходила малышка, медиков больницы, где она наблюдалась и просто жителей Кропоткино и ближайших сел.

Идет масштабная поисковая операция в которой принимают участие больше 250 волонтеров со всей страны. В поисках задействована авиация, кинологи и самое современное оборудование.

КАК ВЫГЛЯДИТ ДАША ПИЛИПЕНКО

На вид 6 лет, рост примерно 1 метр, худенькая, овальное лицо, светлые волосы, голубые глаза, оттопыренные уши и прямой нос. На девочке куртка и ботинки розового цвета.

Всех, кто знает где находится Даша просят позвонить по телефонам:

ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11, телефон доверия: (3652) 500-751, линия «Ребенок в опасности» 123; (3652) 500-760.

МВД России по Республике Крым: (3652) 667-588, (36553) 77-0-70 (д/ч), +7-978-086-69-09.

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