2019-11-14T12:16:10+03:00
Общество

В Крыму уже сутки не могут найти пятилетнюю Дашу: В поисках принимают участие 250 волонтеров

Ребенок исчез 12 ноября в селе Кропоткино Раздольненского района
Галина КОВАЛЕНКО
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Даша Пилипенко. Фото: семейный архивДаша Пилипенко. Фото: семейный архив
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На севере Крымского полуострова уже целые сутки идут масштабные поиски пятилетней Даши Пилипенко.

- С применением тепловизоров и квадрокоптеров продолжается прочесывание местности силами МВД, поискового отряда «Лиза Алерт Крым», поисково-спасательного кинологического отряда «Вектор», - сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

В Кропоткино приехали волонтеры с других регионов полуострова и даже с материковой части России – около 250 добровольцев.

Напоминаем, 13 ноября отец Даши Пилипенко пришел в полицию и рассказал, что 12 ноября запер дочку дома и уехал по делам, но когда вернулся, то увидел, что дверь открыта, а ребенка нет.

Мужчина пытался сам найти ребенка, но ничего не получилось. Как только в полиции стало известно о ЧП, ребенка сразу начали искать.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего.

КАК ВЫГЛЯДИТ ДАША ПИЛИПЕНКО

На вид 6 лет, рост приблизительно 1 метр, худенькая, овальное личико, светлые волосы, голубые глаза, оттопыренные уши и прямой нос. На девочке куртка и ботинки розового цвета.

Всех, кто знает где находится Даша просят позвонить по телефонам:

ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11, телефон доверия: (3652) 500-751, линия «Ребенок в опасности» 123; (3652) 500-760.

МВД России по Республике Крым: (3652) 667-588, (36553) 77-0-70 (д/ч), +7-978-086-69-09.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram

+7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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