В Крыму с 11 октября ужесточают антиковидные ограничения

Ковидная статистика в Крыму бьет рекорды последнюю неделю Фото: Архив "КП"

В Крыму с 11 октября ужесточат профилактические меры по распространению коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер правительства республики Елена Романовская.

- С учетом того, что у нас в последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости ковидом на 27%, и Крым находится в «красной зоне» с многими субъектами по росту заболеваемости ковидом, было принято решение о введении новых ограничительных мер, - отметила она.

С новой рабочей недели все сотрудники в возрасте 65 лет и старше переходят на дистанционную форму работы в обязательном порядке. Это же касается каждого второго работника муниципальных и государственных структур, чье присутствие не влияет на технологические процессы.

Также с 11 октября приостанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте для граждан старше 65 лет.

- Практически все субъекты вводят самоизоляцию для таких граждан, - подчеркнула Романовская. - Решено хотя бы ограничить в проезде, поскольку у нас самое большое количество заражений в транспорте.

Работодатели предприятий всех форм собственности, где в коллективе меньше 80% вакцинированных, еженедельно обязаны за свой счет тестировать всех сотрудников. Для сокращения контактов в медучреждениях отменяется плановая диспансеризация населения.

Нововведения войдут в новую редакцию указа главы республики по режиму повышенной готовности из-за коронавируса.

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