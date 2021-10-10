Оранжевый свитер и кружка какао: Как не дать себя сожрать осени

Осень красивое время года, если не тосковать о лете Фото: Анна КИРИЕНКО

Загар предательски напоминает, что лето было совсем недавно, а осень пришла внезапно. Причем в этом году сразу поздняя. Теплые пледы и коты стали лучшим вечерним сопровождением под аккомпанемент хлопающей дверцы холодильника. Риск стать новогодним шаром большой, и как не поправиться осенью, КП-Крым рассказывают специалисты.

- Как только холодает, организм начинает борьбу за сохранение тепла и наращивание жировой прослойки для термоизоляции,- говорит персональный тренер - физиотерапевт Кристина Шкандрий. - Физиологически мы настроены на накопление жира, отсюда зверский аппетит и желание баловать себя вкусняшками. Больные анорексией, например, мерзнут даже в очень жаркую погоду, и организм компенсирует отсутствие жира волосяным покровом на теле. Они буквально покрываются шерстью.

Тренер Кристина Шкандрий каждое время года встречает в спортзале.Фото: личный архив

В первую очередь, нужно расстаться с летним гардеробом и одеваться теплее. И неважно, что на улице еще встречаются люди в сланцах и шортах. Сомнения в своей адекватности с лихвой компенсирует снижение аппетита. Причем не обязательно отказывать себе в удовольствии от еды.

- Не обязательно есть шоколад, нужно, чтобы им просто пахло в помещении. И нервные окончания отреагируют точно также, выделяя эндорфины, - отмечает специалист. - Чашка какао или горячего шоколада без сахара даст такой же эффект.

Осенний рацион должен быть ярким, как сама природа. Фото: личный архив

Осеннее меню должно быть ярким, чтобы организм воспринимал еду как 100-процентную пользу. Тыква, морковка, болгарский перец, авокадо, цветная и белокочанная капуста, сельдерей, укроп, петрушка, айва и яблоки, зернышки граната - чем больше разноцветия на тарелке, тем больше выделится серотонина, тем больше удовольствия от еды. Для контроля аппетита в пищу нужно включить необработанные крупы, чтобы насыщение углеводами происходило медленнее, и топлива для обогрева хватало надолго. Дефицит витамина D в пасмурную погоду тоже можно компенсировать, делая акцент в рационе на куриную печень, морепродукты и рыбу.

- Самый верный способ не превратиться в колобка - это физическая активность. Когда мышцы работают, они выделяют тепло. Поэтому встать из-за рабочего стола, сделать 10-минутную зарядку полезно, чтобы хорошо разогнать кровь, особенно в ногах, где происходит застой из-за статического положения тела, - поясняет Шкандрий.

Сезон здоровья пришел на смену пляжному сезону Фото: Анна КИРИЕНКО

Осенней активности в спортзалах не отмечают. Первые активные борцы за стройность в купальнике появляются здесь во второй половине марта, когда череда застольных праздников заканчивается. Но летний фастфуд, чебуреки, вечеринки с алкогольными напитками дают о себе знать, и в форму к новогодним корпоративам начинают входить в ноябре. Январские рекорды посещений устанавливают загадавшие под бой курантов новую жизнь в новом году, и обычно их хватает до конца месяца, и в феврале в спортзалах уже пусто. Но даже если спорт и вы ходите разными дорогами, главное — ходить. Особенно после перенесенного ковида и пневмонии.

Комментарий практикующего психолога Виорики Малярчук:

- Осенняя хандра после яркого, активного, эмоционально насыщенного лета - явление нормальное. Главное - не перепутать его с депрессией, которую необходимо лечить под контролем специалиста. Хандру разгоняет яркий свет, поэтому освещения в помещениях должно быть больше. Яркие краски нужно поддержать и в питании, и в одежде: оранжевый теплый свитер - прекрасное средство от грусти. И пусть это будет выбиваться из вашего традиционного гардероба - осенью нужно любить себя немножко больше, чем обычно.

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