Котлы на взводе: Тепло в детсадах, школах и больницах Крыма дадут к выходным

В Симферополе только приступили к ремонту теплотрасс Фото: Анна КИРИЕНКО

Холод за окном и в домах беспокоят крымчан уже больше недели. Несмотря на обещания запустить централизованную систему отопления, батареи в детсадах, школах и больницах полуострова остаются ледяными - котельные подключают по распоряжению глав администраций муниципалитетов.

- Холодина на улице, панельные дома все уже остыли, - подчеркнул на совещании по вопросам ЖКХ глава Крыма Сергей Аксенов. - Обращений очень много, в помещениях температура уже практически везде ниже 18 градусов. Включайте массово отопление.

Прежний план-график включения отопления, судя по обращениям в социальных сетях, не выдерживается. Дети сидят в классных комнатах в верхней одежде, в детских садах температура в группах ниже нормативной. Мерзнут пациенты в больницах. И все это на фоне роста заболеваемости коронавиурсом и ОРВИ.

- Как только на градуснике в помещении ниже 18 градусов, издается соответствующее распоряжение мы готовы включать котлы, - заверил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец. - Не включили по причине определенной технической составляющей: на одной ветке может находиться детский сад и многоквартирные дома.

Без отопления работает каждый второй детский сад и половина школ. В системе здравоохранения не подключено больше 60% учреждений, но, по словам чиновников, ниже 18 градусов температура в палатах не опускается. Хотя в Симферопольской клинической больнице из-за срыва сроков ремонта до сих пор нет батарей, а в Феодосийском медицинском центре - котельной.

- Главы администраций, прошу вас издать распоряжение о включении отопления в объектах социальной сферы с сегодняшнего дня, даже если на нитке находятся иные объекты, - обратился министр к руководителям на местах. - Котельные готовы, люди готовы, но технологический процесс занимает порядка трех дней, могут быть порывы.

Сейчас в работе 350 котельных, или меньше половины. Распоряжения о начале отопительного сезона в объектах социальной сферы издали 14 администраций из 25. По каждому случаю отсутствия отопления в объектах социальной сферы глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Симферополе включили отопление в детсадах, школах и больницах города

В МКД тепло появится после 15 октября (подробнее)

В Симферополе начали отапливаться более сотни социальных объектов

В помещениях стало холодно (подробнее)