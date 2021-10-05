В Симферополе начали отапливаться более сотни социальных объектов

В социальных объектах Симферополя включили отопление Фото: Архив "КП"

Более сотни социально значимых объектов в Симферополе начали отапливаться, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Такое решение власти города приняли из-за падения температуры в помещениях ниже 18 градусов.

- Благодаря координации работы министерств проработан план-график включения отопления в различных районах Республики Крым как для социально значимых объектов, так и для многоквартирных домов, – уточнил глава региона.

Кроме того, в Симферополе и Евпатории запланирован ремонт рециркуляционных систем для устранения проблем с подачей горячей воды в дома крымчан. Общая потребность на два города – 450 миллионов рублей, из которых 400 миллионов – Симферополь, 50 миллионов – Евпатория.

Ранее сообщалось, что в Симферополе включили отопление в детсадах, школах и больницах города. В МКД тепло появится после 15 октября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50