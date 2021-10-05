В Симферополе включили отопление в детсадах, школах и больницах города

Власти Симферополя включили отопление в детсадах, школах и больницах города Фото: Архив "КП"

В Симферополе с 5 октября работает отопление в детских садах, школах, больницах и объектах социально-культурного значения. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном сайте администрации столицы Крыма.

Напомним, в Ялте уже начали подавать тепло в местные учебные и медицинские учреждения. По планам, отопление включат и в многоквартирных домах, когда среднесуточная температура будет +8 градусов.

- Отопительный сезон 2021-2022 годов в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и учреждениях социально культурного назначения, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым начать с 08:00 5 октября 2021 года, – говорится в соответствующем постановлении.

В свою очередь в пресс-службе администрации Симферополя уточнили, что с 15 или с 19 октября (в зависимости от температуры на улице) планируется запустить отопление в многоквартирных домах города.

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