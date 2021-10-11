Как долго в Крыму продлится теплая осенняя погода - синоптики

Из-за холодного фронта в среду по всей территории Крыма пройдут сильные дожди и понизится температура Фото: Архив "КП"

Почти в середине декабря в Крым, наконец, пришла теплая осень. Привыкшие за сентябрь к холодам и дождям крымчане даже скинули теплые одежды от радости. Но синоптики уверяют: теплая погода продлится на полуострове всего два дня.

Наслаждаться теплом можно прямо сейчас и еще чуть-чуть во вторник - 12 октября, а потом опять холода, дожди и настоящая осень.

Как сообщила КП-Крым начальник местного гидрометцентра Татьяна Любецкая, в среду на полуостров придет очередной холодный фронт и температура вновь опустится.

- 13 октября с утра уже можно будет смело брать зонтики и опять надевать плащи или теплые куртки, - говорит синоптик. - Из-за холодного фронта в среду по всей территории Крыма пройдут сильные дожди и понизится температура. Днем в четверг можно ждать 11-16 градусов тепла, а ночью до 10 градусов.

По словам начальника гидрометцентра, в пятницу и субботу чуть-чуть потеплеет, до 14-19 градусов, но уже в воскресенье снова появится вероятность дождя.

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