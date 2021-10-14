Учащиеся творческого объединения «Занимательный английский» написали письмо Королеве Елизавете II еще летом. Фото: Википедия

На письмо учеников «Малой академии наук» из Севастополя ответила фрейлина от имени королевы Великобритании Елизаветы II. Как сообщили на странице в социальных сетях МАН, на конверте с адресом она указала город Севастополь, а рядом с ним указала страну - Россию.

Учащиеся творческого объединения «Занимательный английский» написали письмо Королеве Елизавете II еще летом. Ответ удалось получить только спустя три месяца.

Письмо с ответом королевы. Фото: Малая академия наук в Севастополе

В самом ответном письме фрейлина королевы высказала благодарность ученикам за обращение и отметила, что Елизавета II очень рада тому, что дети в академии изучают английский язык. Теперь учащиеся «Малой академии наук» хотят написать послание принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.

Заметим, несмотря на санкции и заявления ЕС из-за проведенного референдума в Крыму, на письме из королевской канцелярии рядом с адресом и городом Севастополь в качестве страны указана Россия, что говорит о признании российского статуса республики.

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