Кто в Крыму получает зарплату в 250 тысяч рублей

Больше всего вакансий с высокими зарплатами можно найти в сфере управления, строительства и продаж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хочется получать столько, чтобы не только на жизнь хватало, но и на хлеб с красной икрой. Средняя зарплата в Крыму, по данным Росстата, составляет больше 37 тысяч рублей. Но есть на рынке вакансий и настоящие «бриллианты», которым готовы платить до 250 тысяч рублей.

Так, на популярном сервисе поиска работы hh.ru появилась вакансия «руководитель регионального офиса МФЦ». Успешному кандидату предлагают зарплату от 200 до 250 тысяч рублей на руки.

В его обязанности будет входить консультирование клиентов в офисе, заключение договоров, контроль над сотрудниками подразделения, поддержание трудовой дисциплины. Требования к соискателям невысокие - знание ПК, умение пользоваться интернетом, развитые навыки продаж и грамотная речь. Большим плюсом для кандидата будет опыт работы в офисах кредитных брокеров или в банках.

Еще одна интересная вакансия для претендентов на высокий доход - менеджер по продажам семян и биопрепаратов. Идеальный кандидат должен иметь высшее агрономическое образование, опыт продаж семян и права категории В.

В компании обещают зарплату до 220 тысяч рублей и ежегодную премию ко Дню работника сельского хозяйства.

Платить от 150 до 200 тысяч рублей на руки готовы прорабу/менеджеру в отделочную компанию. В обязанности входит подбор мастеров, постановка задач, закупка черновых материалов, контроль качества и объема работ.

От 100 до 200 тысяч рублей также могут заплатить в Крыму ведущему программисту 1С, шеф-повару в ресто-комплексе, врачу-стоматологу, инженеру производственно-технического отдела, водителю-экспедитору категории Е. Главное - иметь необходимые навыки и соответствовать требованиям работодателей.

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