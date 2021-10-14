«Мы были в шоке»: Ученики школы Севастополя получили письмо от Елизаветы II

В строке адреса королева указала Россию. Фото: Малая академия наук в Севастополе

Спустя три месяца на письмо учеников «Малой академии наук» из Севастополя ответила фрейлина от имени королевы Великобритании Елизаветы II. На конверте с адресом она указала город Севастополь, а рядом с ним подписала страну - Россию.

«НИКТО ДАЖЕ НЕ ОЖИДАЛ»

Летом в МАН каждый год работает кружок «Занимательный английский», на котором школьники с хорошим уровнем языка устраивают разговорные клубы, учат английские традиции и выполняют задания.

Чтобы разнообразить учебу в академии, преподаватель английского Елена Залещук предложила ребятам написать настоящее письмо королеве Великобритании Елизавете II и отправить по нужному адресу. Во время урока они от руки написали целое послание, поблагодарили правительницу, пожелали ей крепкого здоровья, а потом опустили конверт в самый обычный почтовый ящик города-героя.

- Никто даже не ожидал, что ответное письмо придет. Но когда почтальон принес такой необычный конверт с надписью «королевское послание», мы были удивлены, - говорят КП-Крым в «Малой академии наук». - У детей очень сильно загорелись глаза, они уже всем успели рассказать, что им ответила сама королева. А вот педагог немного в шоке от той славы, которая на нее свалилась.

К самому письму школьники приложили буклеты о Севастополе с фотографиями и историями о городе, а в ответ королева подарила ребятам книги о Лондоне и королевской семье.

После такого радостного события ученики кружка решили отправить послания принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон. Теперь ребята уверены, что ответ они точно получат.

Кроме того, что письмо от королевы дошло до полуострова, всех удивил адрес, который был указан на ответном послании - Севастополь, Россия.

- Для нас это было интересной новостью, что фрейлина Елизаветы II решила указать именно фактическую страну. Поэтому это вдвойне радостное событие, - отмечают в МАН.

«ГЛАВНОЕ – ИНДЕКС ПРАВИЛЬНЫЙ»

По словам главного специалиста по корпоративным коммуникациям «Почты Крыма» Елены Лаптевой, республиканская почта часто делает доставку из разных стран, поэтому ничего удивительного в этом нет.

- А насчет адреса и указания России - новость хорошая, британская королева - очень грамотная женщина, - говорит специалист. - Но даже если бы на письме было написано «Украина», все равно доставили бы по нужному адресу, так как главное - индекс.

По словам Лаптевой, на почту часто приходят посылки с неправильным указанием страны, но если в строке верно написаны цифры, то все придет по нужному адресу.

Заметим, несмотря на санкции и заявления ЕС из-за проведенного референдума в Крыму, на письме из королевской канцелярии рядом с адресом и городом Севастополь в качестве страны была указана Россия, что говорит о признании российского статуса республики.

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