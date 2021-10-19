Мать взорванного родным отцом малыша из Алушты рассказала подробности трагедии

У ребенка 13% ожогов тела. Фото: Эдие Девлетова / Инстаграм

Главное управление Следственного комитете по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело против 43-летнего жителя Алушты Эдема Девлетова – он отобрал у матери четырёхлетнего сына Эмина и насильно вывез его в лес. Спустя три дня мальчика доставили в больницу с ожогами по всему телу. В машине, где были отец и сын, взорвался газовый баллон. Мужчина также находится в больнице, под охраной, ему инкриминируют покушение на убийство малолетнего. Мать мальчика Эдие Девлетова говорит, что это далеко не первый случай насилия – их отношения с бывшим мужем, по ее словам, начались с похищения и изнасилования. Свою историю она рассказала «Комсомолке».

«Он бил меня на глазах детей, которых держали его родственники»

– Преступление бывший супруг планировал не один день. Накануне Эдем преследовал меня и говорил, что прикончит ножом. 4 октября он перехватил нас по дороге в больницу. Эдем требовал отдать ребенка и после отказа силой забрал его и увез на глазах прохожих, – так события того дня описывает Эдие Девлетова.

Девушка вспоминает, что до последнего надеялась, что это – очередная манипуляция. 6 октября вместе с полицией мать начала поиски.

– Сын потом рассказывал мне о событиях того дня: «Мы поехали далеко в лес. Мамочка, я хотел к тебе, я хотел убежать, но не мог. В машине был красный баллон. Папа открыл крышку и завоняло бензином. (На самом деле газом). Отец взял сигарету и после того, как закурил, все взорвалось. Ночь мы провели в лесу», – рассказывает Девлетова.

По словам девушки, утро мальчик провел у родственников мужа, которые вместо того, чтобы отвезти ребенка в больницу, держали его дома. В реанимацию Эмин попадет уже с мамой.

– Говорить о том, что это случайность – глупо. Бывший супруг уже угрожал, что взорвет баллон. Он писал, что настал час расплаты. 6 октября, накануне инцидента, мне пришло сообщение: «Это будет сюрприз ко дню свадьбы твоей малой». Речь шла о моей сестре. Эдем писал, что, глядя на результат, я буду всю жизнь проклинать себя за то, что ушла от него, – вспоминает Эдие.

За пять лет брака с тираном девушка испытывала не только психологическое, но и физическое насилие. Родители были против их союза, да и сама Эдие планировала счастливое будущее с другим. Все изменил один день.

– Однажды, еще до брака он попросил меня поговорить с ним, а после сделал так, чтобы я вынужденно выбрала его – он меня изнасиловал. Я забеременела, но решила оставить малыша. Понимаете, Эдем был моим первым мужчиной, мне казалось, что все действия он совершает из-за большой любви. Спустя полгода, в феврале 2016-го мы поженились, но жестокость не закончилась. Первая серьезная вспышка гнева произошла в 2017. Эдем избивал меня на глазах у детей, которых силой удерживали его родственники. Тогда я написала первое заявление, но вскоре забрала. Мне казалось, что муж изменится, – рассказывает Девлетова

Девушка уточняет, что покушения на жизнь детей совершались и ранее, но тогда жертвой стал старший сын – Керим. 5 января этого года Эдем Девлетов увез мальчика в горы. Мужчина угрожал, что сбросится с обрыва с ребенком, если девушка не вернется к нему.

– Тогда он сильно напился и они (Эдем и Керим) попали в страшную аварию. Свое заявление я забрала в обмен на сына. О своих детях Эдем всегда говорил с любовью, но, когда мы жили вместе, мальчиками занималась я одна. Его часто не было дома, а когда приходил иногда был обкуренный. Я понимала, что у него есть проблемы с психикой, просила сходить к врачу, но все было тщетно, – делится Эдие.

Сама виновата?

Стоит отметить, что на Эдема Девлетова уже заведено одно уголовное дело по ст. 137 УК РФ. После развода бывший муж распространял интимное видео со своей супругой в социальных сетях без ее ведома. О зверствах Эдема Эдие неоднократно рассказывала его семье, но поддержки не получала. В социальных сетях некоторые комментаторы защищают тирана. Свою позицию они аргументируют бездействием девушки. Но, по словам, клинического психолога, гештальт-терапевта Марины Костиной, осуждение неуместно.

– Жертва уверена, что сама является источником агрессии и испытывает за это вину. Обычно физическое насилие сопровождается и другими формами. Жертва становится зависимой, ее самооценка разрушается и зачастую у нее нет даже финансовой возможности, чтобы уйти. С появлением ребенка все умножается на два. В корне насилия находится стремление к подавлению и власти, поэтому мышление жертвы наполнено безысходностью. Выход из таких отношений требует титанических усилий, – говорит психолог.

Попытки уйти, по словам Эдие Девлетовой, она предпринимала многократно, но каждый раз бывший супруг убеждал ее в том, что изменится.

– Эдем говорил мне: «Я не понимаю, почему так относился к тебе, хуже, чем к последней твари. Ты же знаешь, что если я заведусь, то меня не остановить, а после я обо всем сожалею». При этом он утверждал, что все поступки совершал осознанно. Когда дети подросли, я поняла: все, что они видят в своем доме, разрушает их психику. Поэтому, когда я забрала детей и ушла, он слетел с катушек. Я даже переписала на него недвижимость, надеялась, что он отстанет, – вспоминает Девлетова.

Психолог говорит, что чувства взрослого и ребенка, вовлеченных в насилие похожи. Насилие – это систематически воздействующая травма. И это схоже с ужасом стихийного бедствия, в котором жертва живет постоянно.

Все, что сделает полиция – примет заявление и снимет побои

По словам гештальт-терапевта Костиной, инстинкты самосохранения жертв «замораживаются», поэтому их реакции кажутся нелогичными. Пребывание в состоянии угрозы порождает постоянную тревогу. Чем глубже зависимость от насильника, тем больше вина преобладает над чувством страха. Но даже если жертва заявит о жестокости мужа, то все, что сделает полиция – примет заявление и снимет побои.

– В российском законодательстве нет понятия домашнее насилие. Санкция зависит только от тяжести причиненного вреда здоровью. Порядок действий при этом такой: получение телесных повреждений, обращение за медицинской помощью, заявление в полицию, прохождение лечения, судмедэкспертизы, возбуждение уголовного дела. От первого до последнего пункта может пройти от двух недель до нескольких месяцев. При этом, если нет возможности съехать, жертве придется жить вместе с преступником под одной крышей. На данный момент тирана накажут как причинившего телесные повреждения. Однако, жертва может обратиться в суд с заявлением о запрете на приближение, – уточняет юрист Галина Горочкина.

О том, что в России необходим закон о домашнем насилии говорили давно, но на сайте Совета Федерации его опубликовали только два года назад. Планировалось, что документ прекратит общение тирана с жертвой более чем на 30 дней и заставит покинуть общее жилье. Однако, весной 2020 от ужесточения наказания за побои в МВД отказались. Причиной стала несоразмерность административной и уголовной ответственности. 13 октября на III Евразийском женском форуме об урегулировании домашнего насилия высказалась спикер Совета Федерации РФ. Валентина Матвиенко заявила: закон важно принять в первом чтении, и откладывать дальше нельзя.

Пока закон не принят, бывший супруг Эдие Девлетовой проходит лечение в соседней палате с пострадавшим от него ребенком, а жертвы насилия продолжают испытывать острую вину. По словам Марины Костиной, у таких людей появляется бессознательная тревожность. У детей, например, отмечается фрагментарность воспоминаний, вспышки агрессии, могут появиться нарушения сна, энурез, саморазрушающие привычки и депрессия.

Сейчас ребенок Эдие Девлетовой в безопасности, раны на его теле заживают, но появились проблемы с психикой. У него начался нервный тик.

– Иногда во сне он кричит: «Потушите меня!». Первые несколько дней ребенок спал только под успокоительным. Ради своих детей я пройду все круги ада. Бывшего мужа нужно наказать по всей строгости, – говорит Девлетова.

Если вину Эдема докажут, то, возможно, он сядет в тюрьму. Если следствию не хватит доказательств, а закон о домашнем насилии не примут в ближайшее время, то пламя, в котором живут жертвы тиранов будет некому потушить, а жизнь за дверью больницы, которую не охраняет полицейский, снова превратится в выживание.

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