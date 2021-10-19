Ялтинский экономический форум отменен из-за COVID-19

Последний раз форум проходил в 2019 году. Фото: официальный сайт ЯМЭФ.

Власти Крыма приняли решение отменить Ялтинский международный экономический форум и другие массовые мероприятия. Причина – рост заболеваемости коронавирусом по всей стране.

- По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он принес извинения приглашенным гостям и отметил, что теперь власти региона займутся планированием проведение ЯМЭФ в следующем году.

- Как только позволит ситуация, форум обязательно состоится, - заключил Аксенов.

Напомним, что ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тысячи человек. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии. В этом году ожидалось, что из-за сложившейся ситуации форум пройдет с 4 по 6 ноября 2021 года.

Накануне крымское управление Роспотебнадзора ввело обязательную вакцинацию для работников отраслей, контактирующих с большим количеством людей. Постановление, подписанное 18 октября, определяет перечень сфер деятельности, где до 15 ноября необходимо привить не менее 80% сотрудников.

Причиной введения обязательной вакцинации указан рост заболеваемости коронавиурсом среди трудоспособного населения больше, чем в 2 раза. В общей структуре инфицированных лица в возрасте от 18 до 60 лет составляют больше половины.

С июня по указу главы Крыма Сергея Аксенова о режиме готовности к ЧС обязательной вакцинации подлежали работники туристической отрасли, общепита и транспорта, экскурсионного обслуживания. Эта же норма распространяется на индивидуальных предпринимателей индустрии гостеприимства.

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